La friteuse sans huile de Lidl est de retour pour cuisiner sans gras et manger sainement | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez acheter une friteuse sans huile bon marché avec de bonnes performances, cette friteuse à air Lidl est une alternative à considérer. C’est le modèle numérique d’une capacité de 2,5 litres et son prix est de 59,99 euros.

La friteuse sans huile est devenue l’appareil ménager polyvalent ces derniers mois. Cet appareil permet de déguster des aliments croustillants, d’une couleur dorée et d’une texture proche de celle obtenue avec une friteuse traditionnelle, mais avec l’avantage de ne nécessiter que peu ou pas d’huile. Grâce à ça, vous pouvez cuisiner sans graisse pour manger plus sainement.

L’essor de cet appareil a été tel que la plupart des friteuses sans huile bon marché sont en rupture de stock à la fois sur Amazon et dans les magasins des fabricants eux-mêmes. Mais maintenant, vous avez la possibilité d’acheter une friteuse à air pas chère : Lidl vient de mettre un de ses modèles en vente dans le bazar en ligne, et vous pouvez l’obtenir pour 59,99 euros.

La chaîne allemande possède différents modèles de cet appareil et celui qui vient d’être remis en vente est l’un des plus appréciés par les consommateurs. On parle de La friteuse numérique sans huile de Lidl, qui se distingue par l’offre d’informations et de commandes à travers son écran numérique.

Toutes les informations dont vous avez besoin avant d’acheter une friteuse sans huile pour ne pas vous tromper dans votre choix, nous avons également sélectionné les meilleurs modèles.

La section a un design attrayant qui est beaucoup plus beau que les autres modèles sur le marché, elle aura donc fière allure sur votre comptoir. L’écran tactile numérique est situé en façade, où vous disposez également de tous les boutons nécessaires à son fonctionnement.

Cette friteuse sans huile est équipée d’un Panier d’une capacité de 2,5 litres, qui vous permet de faire frire environ 500 grammes de pommes de terre en une seule fois. C’est donc suffisant si vous êtes peu nombreux à la maison. Si vous avez une famille nombreuse, vous feriez mieux de jeter un œil aux friteuses à air de grande capacité pour cuisiner à gogo.

L’appareil dispose de huit programmes préconfigurés pour vous permettre de démarrer rapidement et facilement la cuisson des préparations les plus courantes. Il a température réglable entre 80 et 200 ºC et minuterie de 60 minutes vous pouvez ainsi sélectionner manuellement le niveau de chaleur et le temps de cuisson.

Si vous recherchez une friteuse sans huile, nous avons sélectionné les meilleurs modèles que vous pouvez acheter dès maintenant dans différentes gammes de prix.

Le panier a Revêtement antiadhésif ILAG Corflon Ultra, afin que la nourriture ne colle pas lorsque vous cuisinez. De plus, il passe au lave-vaisselle, vous pouvez donc le nettoyer en tout confort.

Si vous souhaitez acheter la friteuse Lidl, dépêchez-vous de l’acheter avant qu’elle ne soit épuisée. S’il n’y a plus d’unités, ne vous inquiétez pas car Sur Amazon, vous pouvez trouver ces alternatives à un bon prix :

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.