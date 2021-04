La friteuse sans huile de Xiaomi peut maintenant être achetée en Espagne et est en vente | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Avez-vous eu un œil sur la friteuse sans huile de Xiaomi? Si la réponse est oui, faites attention car cela vous intéresse: vous pouvez déjà l’acheter sur AliExpress et il est en vente avec une réduction de 30%.

Vous n’avez toujours pas l’appareil à la mode? Si vous voulez manger plus sainement sans renoncer à la délicieuse texture et à la couleur dorée obtenue avec la friture traditionnelle, n’attendez plus et procurez-vous une friteuse à air chaud maintenant. Vous obtiendrez des résultats exquis et sans gras.

Il y a quelques semaines, nous avons rencontré la friteuse sans huile de Xiaomi et, après avoir quitté la plate-forme de financement participatif Youpin, vous pouvez maintenant l’acheter en Espagne. La friteuse Xiaomi Mijia Smart Air est en vente sur AliExpress avec une réduction de 30%, et en ajoutant les frais de port, il en coûte 118,04 euros.

Cette friteuse diététique vient d’arriver dans le catalogue Xiaomi en Chine et, bien qu’elle ne soit pas encore en vente dans le Mi Store en Espagne, grâce à AliExpress, nous pouvons déjà l’acheter dans notre pays.

Friteuse sans huile Xiaomi d’une capacité de 3,5 litres. Il a une température réglable entre 40 et 200 ºC, il est programmable et peut être contrôlé depuis le mobile à l’aide de l’application Mijia.

S’il est vrai que sur le marché, nous pouvons trouver une friteuse sans huile moins chère, le modèle Xiaomi vous offre des fonctionnalités très intéressantes qui ne sont pas disponibles dans les alternatives de la concurrence.

Son principal atout est qu’il peut être contrôlé via mobile via l’application Mijia, où vous trouverez également un catalogue avec plus de 50 recettes expliquées étape par étape. Il peut également être facilement utilisé à l’aide des commandes de son écran OLED. Aussi comme il est programmable, Vous avez la possibilité de laisser les ingrédients prêts à l’intérieur de la friteuse et de programmer l’allumage pour que vos aliments soient prêts quand vous le souhaitez.

Toutes les informations dont vous avez besoin avant d’acheter une friteuse sans huile pour ne pas vous tromper dans votre choix, nous avons également sélectionné les meilleurs modèles.

L’appareil a un panier amovible de 3,5 litres, une capacité supérieure à celle offerte par les friteuses sans huile les plus compactes. Grâce à cela, vous pouvez cuisiner pour plusieurs convives en même temps.

Il a une température réglable entre 40 et 200 ºC et est très polyvalent. En plus de la friture, il est également capable de cuire au four à basse température, de décongeler, de déshydrater les fruits et légumes, de griller et même de faire du yogourt.

