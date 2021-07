La friteuse sans huile la moins chère de Cecotec est de retour : une cuisine saine et sans gras à 39 euros | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous envisagez d’acheter une friteuse sans huile et que vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, vous avez de la chance : le modèle le moins cher de Cecotec est à nouveau en promotion pour que vous puissiez cuisiner sainement et sans gras pour seulement 39 euros. .

Tout le monde veut une friteuse sans huile. L’appareil à la mode vous permet de cuisiner plus sainement avec peu de matières grasses, c’est pourquoi d’innombrables personnes sont allées dans les magasins pour mettre la main sur l’appareil.

En raison de cette forte demande, de nombreux modèles ont été épuisés, en particulier les moins chers. C’est le cas de La friteuse sans huile la moins chère de Cecotec, qui a été épuisé ces derniers mois et est à nouveau en vente pour seulement 39 euros.

On parle de l’une des friteuses à air les moins chères du marché (sinon la plus), Alors si vous souhaitez profiter des avantages de cet appareil tout en dépensant le moins d’argent possible, ce modèle est fait pour vous.

Il s’agit de la Cecotec Cecofry Compact Rapid Noir, une friteuse diététique au format compact idéale pour cuisiner pour une ou deux personnes. Son panier Il a une capacité de 1,5 litre, de quoi préparer environ 400 grammes de frites en une seule fois.

Si vous êtes plus de convives à la maison et que vous avez besoin de cuisiner pour toute la famille, il est préférable de jeter un œil à d’autres friteuses sans huile de plus grande capacité.

Le Cecofry Compact Rapid Black a température réglable entre 80 et 200 ºC. Il peut être ajusté confortablement à l’aide d’une des roues à l’avant. L’autre commande permet de sélectionner le temps de cuisson, qui réglable de 0 à 30 minutes.

Sur le boîtier, vous pouvez voir un tableau imprimé avec la température générique pour cuire les aliments les plus courants, ce qui vous sera très utile s’il s’agit de votre première friteuse à air chaud. De plus, Cecotec inclut un livre de cuisine complet dans la boîte afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de l’appareil.

Nous avons eu l’occasion de tester en profondeur le Cecotec Cecofry Compact Rapid et il nous a semblé un appareil compact et léger, simple d’utilisation et facile à nettoyer, il est donc fortement recommandé compte tenu du peu que cela coûte par rapport aux autres modèles.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.