La friteuse sans huile la moins chère de Lidl est de retour : une cuisine saine et sans gras à 49,99 euros | La technologie

Vous n’avez toujours pas votre friteuse à air ? Alors profitez-en pour acheter la friteuse numérique sans huile Lidl : c’est le modèle le moins cher et vous pouvez l’acheter dans le bazar en ligne pour 49,99 euros.

La friteuse à air chaud est l’un des appareils à la mode, et sur le marché, nous pouvons trouver d’innombrables modèles pour couvrir différents besoins : analogiques et numériques ; grand, moyen et petit; avec plus ou moins d’accessoires, etc.

SilverCrest, la marque blanche d’électroménager de Lidl, propose différents modèles à son catalogue. La friteuse sans huile 9 en 1 est la plus recherchée, car elle a plus de fonctions que les friteuses conventionnelles. Une autre des plus demandées est la friteuse à air numérique, et elle est maintenant à nouveau en vente pour 49,99 euros.

Ce modèle est l’un des meilleurs vendeurs car il est La friteuse sans huile la moins chère de Lidl. Contrairement à d’autres friteuses à air bon marché, celle-ci a l’avantage d’être contrôlée via son affichage numérique, et le panier offre également plus de capacité.

Par exemple, la Cecofry Compact Rapid de Cecotec, qui est l’un des modèles bon marché les plus populaires, possède des commandes analogiques et son panier a une capacité de 1,5 litre, contre 2,3 litres dans la friteuse numérique sans huile de Lidl. .

Cet appareil SilverCrest est évalué à 1 400 W. Il offre température réglable entre 80 et 200 ºC et une minuterie configurable entre 0 et 60 minutes.

Il est contrôlé via l’écran tactile LED que vous pouvez voir sur le devant. Il dispose de 8 programmes préconfigurés avec les bons paramètres pour cuisiner les plats les plus courants, comme les frites, la viande ou le poisson. Il dispose également d’une fonction de démarrage rapide pour que le démarrage de la cuisson prenne moins de temps.

En plus de la friture, l’appareil rôtit, cuit et cuit des aliments sans gras. Il suffit d’appliquer quelques gouttes d’huile pour obtenir des aliments dorés et croustillants, c’est donc beaucoup plus sain qu’une friture classique.

Si aucune de ces alternatives ne vous convainc et que cela ne vous dérange pas d’attendre, restez à l’écoute du bazar en ligne Lidl car il est possible que tôt ou tard ce modèle soit remis en vente.

N’oubliez pas que jusqu’au 27 octobre Lidl fête son anniversaire et que vous économisez sur les frais de port pour les commandes supérieures à 50 euros. Pour bénéficier de la promotion, entrer le code « ANIVERSARIOLIDL » (sans les guillemets) avant d’effectuer le paiement.

