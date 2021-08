La friteuse sans huile la moins chère du moment est encore en stock : elle est espagnole et coûte 39 € | La vie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les friteuses sans huile vous permettent de cuisiner avec 80 % de calories en moins, tout en conservant la texture croustillante et grillée de la friture. Vous n’avez toujours pas essayé ?

Les friteuses sans huile révolutionnent la cuisine conventionnelle, car ils conservent la saveur et la texture d’un aliment frit, mais avec 80% moins de calories. Et maintenant vous pouvez le vérifier pour moins de 40 euros !

La friteuse sans huile la plus vendue, la Cecotec Cecofry Compact Rapid a une remise de 52% dans la boutique officielle Cecotec, et cela ne coûte que 39 euros, vous économisez 42 euros et la livraison est également gratuite, avec la garantie de qualité de la boutique officielle.

Il s’agit de une friteuse diététique qui permet de cuisiner avec une seule cuillère à soupe d’huile, en obtenant des résultats plus sains. Il utilise sa propre technologie PerfectCook qui chauffe le peu d’huile dont il a besoin et le distribue dans les aliments avec un flux d’air chaud.

Cette friteuse diététique sans huile a une puissance de 900W et une capacité d’environ 400 grammes de pomme de terre, pour donner une mesure d’utilisation réelle. De plus, il est considérablement moins cher que la plupart des alternatives.

Le résultat est un aliment croustillant au goût d’une frite, mais seulement avec 20% de calories. C’est vrai que ce n’est pas exactement la même, mais la texture est très similaire, et ça vaut le coup par rapport à l’économie des calories ingérées.

Poulet frit, frites, viande, légumes… Tous les aliments que vous préparez habituellement dans la friteuse sont désormais beaucoup plus sains.

Non seulement cela: Cecotec Cecofry Compact Rapid dispose également d’une fonction four, vous pouvez donc l’utiliser comme tel. Il est utilisé pour préparer des gâteaux, des muffins ou de la viande rôtie, entre autres.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

C’est une friteuse compacte sans huile, ce qui signifie qu’elle prend très peu de place dans la cuisine. Cela rend le conteneur pas très grand, mais il a une capacité de 1,5 litre et peut cuire jusqu’à 400 grammes de frites.

Il a un thermostat jusqu’à 200 degrés, et vous pouvez programmer l’heure et la température, avec un programmateur de 0 à 30 minutes. Ceci est très utile, par exemple, pour garder les aliments au chaud à basse température, jusqu’à une demi-heure après la cuisson.

Il comprend également un livre de cuisine avec des idées pour en tirer le meilleur parti. Si vous voulez en savoir plus, jetez un œil à notre test du Cecotec Cecofry Compact Rapid.

La friteuse sans huile la plus vendue, la Cecotec Cecofry Compact Rapid a une remise de 52% dans la boutique officielle Cecotec, et cela ne coûte que 39 euros, vous économisez 42 euros et il a également la livraison gratuite, avec la garantie de qualité de la boutique officielle.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.