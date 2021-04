La friteuse sans huile la plus complète est de retour: elle frit sans matière grasse, fait cuire des pizzas, cuit du riz et fait du yaourt | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Après quelques mois sans stock, la Turbo Cecofry 4D est enfin de retour en vente, la friteuse sans huile la plus complète de Cecotec. Outre la friture sans matière grasse, il est capable de cuire du riz, de cuire des pizzas et de préparer du yogourt.

La friteuse sans huile balaie le marché et ces derniers mois, obtenir les modèles les plus demandés est devenu une mission impossible. Tout le monde veut que l’appareil à la mode mange plus sainement, et s’il est également multifonctionnel, tant mieux.

Turbo Cecofry 4D de Cecotec est l’une des friteuses diététiques les plus complètes que nous pouvons trouver sur le marché, et pour cette raison, c’est l’un des plus recherchés. Il s’est épuisé il y a quelques mois et est enfin à nouveau en vente, alors profitez-en pour l’obtenir pour 129 euros.

Cette fois, celui que vous pouvez acheter est le Turbo Cecofry 4D Healthy, la nouvelle variante qui vient d’être ajoutée au catalogue Cecotec. Il présente de légères différences par rapport au modèle d’origine mais conserve les mêmes fonctions. Au niveau du design, la version Healthy est plus élégante, puisqu’elle remplace la couleur jaune de la couverture et de la doublure des boutons par un ton gris plus discret.

Friteuse multifonctionnelle sans huile pour une cuisson sans gras et une alimentation plus saine. Il est capable de faire frire, faire sauter, griller, cuire des pizzas et d’autres aliments sans gras, cuire du riz et préparer du yogourt. Il incorpore une pelle pour remuer les aliments automatiquement.

Cette friteuse à air a une puissance de 1350 W et se distingue par une température supérieure à celle fournie par les modèles conventionnels. Par rapport aux 200 ºC que ces appareils atteignent habituellement, Turbo Cecofry 4D atteint 240 ºC, avec température réglable degré par degré.

La polyvalence est un autre des grands attraits de cette friteuse sans huile. Outre la friture sans matière grasse, il est également capable de faire sauter, griller, cuire des pizzas et d’autres aliments, cuire du riz et même préparer du yogourt. grâce à une température de cuisson préréglée de 60 ºC.

Un autre point fort est que incorpore une pelle pour l’agitation automatique. Grâce à cela, vous pouvez complètement vous inquiéter de la préparation, avec l’assurance que les aliments ne colleront pas ou ne brûleront pas.

Équipez un seau avec une capacité de 3 litres, qui vous permet de préparer jusqu’à 1,5 kg de pommes de terre en une seule fois. De plus, il comprend un support pour exécuter deux préparations en même temps pour gagner du temps en cuisine.

Et si vous ne savez pas très bien quoi préparer, ne vous inquiétez pas car Cecotec vous fournit un livre de cuisine avec 40 recettes et 8 recettes vidéo.

