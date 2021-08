La friteuse sans huile Philips Airfryer bénéficie d’une réduction de 41 % et reste à un prix avantageux | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les friteuses à air chaud ont révolutionné la cuisine, car elles conservent la saveur et le croustillant des aliments frits, avec 80 % de matières grasses en moins. Ce modèle Philips est l’un des meilleurs et bénéficie d’une remise.

Avec la friteuse sans huile Philips Philips Airfryer tu peux frire, rôtir, bouillir et rôtir. Techniquement, il est nécessaire d’utiliser de l’huile pour obtenir l’effet de brunissement, mais seulement 20 % de l’huile dans une friteuse normale est suffisante. Vous réduirez considérablement les calories.

Vous pouvez prendre la friteuse sans huile Philips Airfryer HD9216 / 80 avec une remise de 41%, il reste à seulement 67,99 euros sur Amazon, avec une livraison gratuite en 24h, vendu et expédié par Amazon lui-même. Ce sont 48 euros d’économies ! C’est son prix le plus bas jamais vu sur Amazon.

Avec cette friteuse, vous pouvez non seulement préparer les aliments frits typiques. Comme nous l’avons commenté, il rôtit, cuit et grille également. Donc c’est possible préparer des desserts, des entrées et toutes sortes de recettes.

Friteuse sans huile qui fait frire, rôtir, cuire et griller. Cuisinez les aliments avec la technologie à air chaud Rapid Air. Il a une température maximale de 200 degrés et une minuterie allant jusqu’à 30 minutes. Il comprend un livre de recettes et la marque a une application avec de nombreuses autres préparations étape par étape.

Il utilise une technologie exclusive de Philips appelée Aérien rapide, qui distribue une quantité minimale d’huile en utilisant de l’air chaud qui enveloppe tous les aliments, en le grillant également.

Le résultat est des pommes de terre frites ou du poulet rôti parfaitement croustillants, mais avec 80 % de matières grasses en moins et beaucoup moins de calories.

La plage de température va de 80 à 200 degrés centigrades, et le panier a une capacité de 0,8 Kg. De quoi préparer une portion de frites pour trois personnes, ou des cuisses de poulet frites pour deux, par exemple. Il prend très peu de place.

Cela a aussi une minuterie jusqu’à 30 minutes, pour garder les aliments au chaud pendant un certain temps, ou pour l’éteindre lorsque vous y êtes invité.

Il vient aussi avec un livre de recettes, et Philips lui-même a une application avec encore plus de recettes spécialement conçues pour les friteuses sans huile.

