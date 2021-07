La friteuse sans huile tendance sur Amazon, 53% de réduction, profitez-en ! | La technologie

Adidas ont dévoilé le ballon qui sera utilisé pour les demi-finales et la finale de l’Euro 2020, et comprend des clins d’œil au stade de Wembley où se joueront les trois derniers matchs. le Finale d’Uniforia, comme on l’appelle, a des graphismes en rouge, blanc et argent pour refléter la sélection de Londres pour accueillir […] More