La friteuse sans huile Xiaomi cuisine sainement pour 4 personnes, vous pouvez la contrôler avec votre voix, et elle est en vente | La technologie

Réduisez les calories de 80% sans renoncer aux plats frits que vous aimez le plus, avec la nouvelle friteuse sans huile de Xiaomi.

Les friteuses sans huile Ils sont devenus à la mode car ils permettent de cuisiner des frites avec seulement une cuillère à soupe d’huile. Cela réduit les calories de 70 à 80 % par rapport à une friteuse standard, tout en conservant la texture croustillante et la saveur des frites.

Emporter la friteuse sans huile Xiaomi Miijia Smart Air Fryer 3,5 litres avec une remise de 10% dans PcComponentes. Son prix est de 99 euros avec une livraison en 24h.

La plupart des friteuses bon marché n’ont qu’une capacité d’un peu plus d’un litre, vous ne pouvez donc préparer de la nourriture que pour 1 ou 2 personnes. La friteuse de Xiaomi propose 3,5 litres, permettant une cuisson unique pour 4 personnes, ou pour plusieurs jours.

Friteuse sans huile Xiaomi d’une capacité de 3,5 litres. Il a une température réglable entre 40 et 200 ºC, il est programmable et peut être contrôlé depuis le mobile à l’aide de l’application Mijia.

Même si cela s’appelle une friteuse, en fait peut fonctionner comme un four, vous pouvez donc aussi préparer rôtis, gâteaux, bonbons, ragoûts, et bien d’autres recettes.

Cela fonctionne par un système d’air chaud qui distribue la cuillère à soupe d’huile dans l’ensemble de l’aliment, lui permettant de cuire et de conserver une partie de la texture croquante, avec jusqu’à 80 % de calories en moins.

Pour plus de facilité d’utilisation, il est déjà préprogrammé avec 8 modes de préparation pour 8 recettes très courantes comme poulet frit ou rôti, frites, etc. Il ajustera automatiquement la température et la durée de fonctionnement, vous n’aurez donc qu’à vous soucier d’appuyer sur un bouton.

Friteuse à air intelligente Xiaomi Miijia a un pouvoir de 1 500 W, et cuisiner avec des températures entre 40 et 200 degrés.

C’est compatible avec l’Assistant Google et avec Alexa, vous pouvez donc donner des commandes vocales pour l’allumer, l’éteindre, le mettre en pause, changer de mode et ajouter une minuterie.

Il est également possible de le contrôler depuis son mobile avec l’application Xiaomi Home. Et, bien sûr, il a des boutons et une commande manuelle pour l’utiliser directement.

