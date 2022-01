La frontière indo-bangla à Tripura sera entièrement clôturée d’ici l’année prochaine : BSF IG

« D’importants travaux de clôture ont été réalisés dans le secteur est du Tripura l’année dernière, et les travaux sur un tronçon poreux de 31 km ont été entrepris en priorité. Les clôtures à une rangée ont pris de l’ampleur dans le secteur ouest de l’État et 10 km ont été clôturés l’année dernière », a-t-il déclaré aux journalistes.

La frontière indo-bangladaise à Tripura sera entièrement clôturée d’ici l’année prochaine pour assurer une sécurité à toute épreuve, a déclaré samedi un haut responsable de la BSF. de la frontière internationale Inde-Bangladesh longue de 856 km dans l’État du nord-est a déjà été clôturée.

L’installation des projecteurs va de pair avec les travaux de clôture, a-t-il déclaré. .

Soulignant la réussite du BSF à contenir l’insurrection à Tripura, il a déclaré que 31 insurgés du NLFT se sont rendus aux gardes-frontières depuis 2017.

« Deux autres militants du groupe interdit Front de libération nationale de Tripura (NLFT) se sont rendus aux BSF aujourd’hui. L’un d’eux avait suivi un entraînement au maniement des armes », a-t-il déclaré. La BSF a arrêté 218 personnes pour avoir traversé la frontière internationale en douce et a saisi des articles de contrebande d’une valeur de 35,64 crores de roupies l’année dernière, a-t-il ajouté.

