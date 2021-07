La « frustration » de Daniel Ricciardo est devenue une « réalité »

Daniel Ricciardo dit qu’il a traversé la phase de “frustration” de ses difficultés avec McLaren et qu’il s’adapte maintenant à la réalité.

L’Australien a fait un début de vie beaucoup moins convaincant avec McLaren que prévu lorsqu’il a rejoint l’équipe pour cette saison, étant surclassé tout au long de la campagne jusqu’à présent par son coéquipier Lando Norris.

Les problèmes ont été de s’adapter au MCL35M plutôt que d’une baisse apparente des capacités de Ricciardo, mais il y avait un signe à la hausse quand il a terminé cinquième au Grand Prix de Grande-Bretagne la dernière fois.

Ricciardo a été franc au sujet de ses difficultés, affirmant que le Grand Prix de Styrie fin juin, lorsqu’il a terminé 12e, était l’une de ces occasions où il « n’aimait vraiment pas la Formule 1 ».

Mais maintenant, le joueur de 32 ans dit que ses problèmes ne sont plus un choc et qu’il s’y endurcit, ayant simplement besoin de s’attacher et de s’assurer qu’il obtient autant de performances que possible de la McLaren.

“C’est encore définitivement parfois frustrant”, a déclaré Ricciardo à Motorsport.com. «Mais j’ai probablement dépassé le point d’être frustré. Je pense que maintenant c’est une sorte de réalité que j’ai encore besoin d’en trouver d’autres et de ne faire qu’un avec la voiture. C’est probablement la meilleure façon de le dire.

« Donc, je suppose que ce n’est pas nouveau pour moi maintenant. Je sais et je suis conscient que ce sera probablement encore un processus.

“Je n’ai pas paniqué au début, mais j’étais conscient que je perdais du terrain et j’essayais juste de comprendre où je perds et de quoi ai-je besoin pour m’aider à obtenir ces trois ou quatrième dixièmes de plus au tour.”

Lorsque Ricciardo a terminé cinquième à Silverstone, c’était son meilleur résultat pour McLaren jusqu’à présent – ​​ses débuts avec l’équipe mis en contexte par le fait que Norris n’a terminé une course en dehors du top cinq qu’une seule fois cette année, alors qu’il était huitième du Grand Prix d’Espagne.

“Je suis vraiment heureux sur le papier, ou plus heureux, avec le premier top cinq de l’année”, a déclaré Ricciardo. “Et Lando obtient un autre top cinq, évidemment de bons points pour l’équipe.

“Je pense qu’il y a encore un rythme sous-jacent [missing]. C’est étrange parce que vous penseriez que c’est sur un tour que j’en manquerais peut-être plus, quand vous poussez vraiment la voiture à la limite, et peut-être que la course quand tout se calme, j’en aurais un peu plus.

«Mais nous avons en quelque sorte vu le contraire le week-end dernier. En course, quand la voiture consomme un peu de carburant et commence à se déplacer davantage, c’est là que je dois encore la régler un peu plus.

“Je pense que le sentiment et le fait d’être capable de vraiment mettre la voiture sur le fil du rasoir que je ne suis pas encore capable de faire de manière aussi cohérente.”