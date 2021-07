La frustration du prince Harry envers Charles a été mise à nu : ” Me rappelle toujours qui je suis ! ” | Royaume-Uni | Nouvelles

Le duc de Sussex a annoncé qu’il partagerait “les erreurs et les leçons apprises” au cours de sa vie dans un mémoire qui devrait être publié l’année prochaine. En révélant l’accord avec les éditeurs Penguin Random House, le prince Harry a déclaré qu’il refléterait “les hauts et les bas” et serait “précis et totalement véridique”. Harry, qui, aux côtés de son épouse Meghan, s’est retiré de ses fonctions royales et a déménagé en Californie, aux États-Unis, versera les bénéfices à une œuvre caritative.

L’annonce du livre, la première fois qu’un membre éminent de la famille royale écrit un récit aussi personnel de sa vie, aurait pris les Windsor par surprise.

Une source a déclaré au Times qu’elle avait été accueillie dans les foyers royaux avec de “grands soupirs” et une autre proche du prince Charles s’est déclarée “surprise” par la nouvelle.

Cela vient après dans une interview révélatrice avec Oprah Winfrey diffusée sur CBS en mars, Harry a dit à Oprah qu’il se sentait déçu par son père pour ne pas avoir montré assez de soutien à lui et à Meghan.

Harry a déclaré: “Il y a beaucoup à travailler là-bas.

“Je me sens vraiment déçu parce qu’il a vécu quelque chose de similaire.

“Il sait à quoi ressemble la douleur, et Archie est son petit-fils.

“En même temps, je l’aimerai toujours, mais il y a beaucoup de mal qui s’est passé.

“Je continuerai à en faire l’une de mes priorités d’essayer de guérir cette relation, mais ils ne savent que ce qu’ils savent.”

Ce n’était cependant pas la première fois que le duc de Sussex parlait aussi ouvertement de sa relation avec son père.

Pendant son séjour au Camp Bastion en Afghanistan en 2013, le duc a parlé en profondeur des tensions et des frustrations d’être un royal qui avait soif de vie hors des projecteurs.

Il a fait la lumière sur son dédain et sa méfiance à l’égard de certaines sections des médias et a décrit comment son père lui rappelait constamment de se comporter davantage comme un membre de la famille royale.

Le prince, connu sous le nom de capitaine Wales dans l’armée, a expliqué ses “trois mes”.

Il a déclaré: “Un dans l’armée, un socialement dans mon temps privé, puis un avec la famille et des trucs comme ça.

“Il y a donc un interrupteur et je l’actionne si nécessaire.”

Il a affirmé que sa suspicion à l’égard des médias était enracinée dans le traitement réservé à sa famille lorsqu’il était “très petit” et qu’il ne pouvait s’empêcher de surveiller les histoires écrites à son sujet.

Le prince Harry a ajouté : “Bien sûr que je les ai lus.

“S’il y a une histoire et que quelque chose a été écrit sur moi, je veux savoir ce qui est dit.

“Mais tout ce que cela fait, c’est juste me bouleverser et me mettre en colère que les gens puissent s’en tirer en écrivant ce qu’ils font.

“Pas seulement sur moi, mais sur tout et tout le monde. Mon père dit toujours:” Ne le lis pas “.

“Tout le monde dit : ‘Ne le lis pas, car c’est toujours de la foutaise’.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait plus à l’aise d’être le capitaine Wales que le prince Harry, il a répondu : « Certainement.

“J’ai toujours été comme ça.

“Mon père essaie toujours de me rappeler qui je suis et des trucs comme ça.

“Mais c’est très facile d’oublier qui je suis quand je suis dans l’armée.

“Tout le monde porte le même uniforme et fait le même genre de choses.

“Je m’entends bien avec les gars et j’aime mon travail. C’est vraiment aussi simple que cela.”