La FSA oblige les émetteurs de pièces stables à s’enregistrer en tant que banques | Invezz

La Financial Services Agency (FSA), le régulateur financier du Japon, cherche à limiter l’émission de pièces stables aux banques et aux sociétés de virements électroniques. Un rapport a annoncé cette nouvelle le 6 décembre, notant que la FSA avait l’intention de proposer cette législation l’année prochaine. Ces restrictions visent à améliorer la protection des consommateurs.

En vertu de la FSA, les banques et les sociétés de virements ont l’obligation légale de protéger les actifs des consommateurs. Si la législation proposée par la FSA entre en vigueur, les émetteurs de pièces stables comme Tether et Circle ne seront pas en mesure d’offrir des devises indexées sur le yen aux utilisateurs japonais à moins qu’ils ne s’enregistrent en tant que banques ou sociétés de virements bancaires.

La proposition de la FSA comprend également une disposition exigeant que les émetteurs de pièces stables soutiennent pleinement leurs devises avec des avoirs de réserve. Ce faisant, l’agence espère empêcher les courses de se produire sur les marchés des pièces stables. En outre, l’agence a l’intention de renforcer les réglementations anti-blanchiment d’argent et de placer les intermédiaires dans les transactions de pièces stables sous sa compétence réglementaire.

Ces intermédiaires, y compris les fournisseurs de portefeuilles, doivent également se conformer aux obligations prévues par la loi japonaise sur la prévention du transfert de revenus criminels. Ces tâches comprennent la vérification de l’identité des utilisateurs et la déclaration des transactions suspectes.

La décision de la FSA de réglementer les crypto-monnaies intervient après que les régulateurs et les législateurs américains ont exprimé des préoccupations similaires concernant les pièces stables.

Dans un rapport de septembre, le Groupe de travail du président sur les marchés financiers, la Federal Deposit Insurance Corporation et le Bureau du contrôleur de la monnaie ont convenu que,

Pour faire face aux risques pour les utilisateurs de stablecoin et se protéger contre les exécutions de stablecoin, la législation devrait exiger que les émetteurs de stablecoin soient des institutions de dépôt sécurisées, qui sont soumises à une surveillance et à une réglementation appropriées, au niveau de l’institution de dépôt et de la société holding.