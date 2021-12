La FSSAI indique que 2,42 % des 4 461 échantillons d’huiles comestibles différents se sont révélés de qualité inférieure

La Food Safety and Standards Authority of India a déclaré que les États avaient été invités à intensifier les efforts d’application pour empêcher l’adultération des huiles.

Environ 2,42% des 4 461 échantillons d’huiles comestibles différentes provenant de 587 districts et quatre métros se sont avérés non conformes aux paramètres de sécurité, a déclaré mercredi le régulateur de la sécurité alimentaire FSSAI.

En publiant les résultats d’une enquête nationale menée du 25 au 27 août 2020, la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) a déclaré que les États avaient été invités à intensifier les mesures d’application pour empêcher l’adultération des huiles.

Les ministères de l’agriculture et des industries agroalimentaires sont invités à intégrer leurs efforts pour éliminer le problème des contaminants par la mise en œuvre de bonnes pratiques agricoles et/ou de techniques de manipulation ou de transformation sûres, a-t-il ajouté.

« Les résultats de cette enquête ont indiqué que sur 4 461 échantillons prélevés, 2,42 pour cent (108) échantillons n’étaient pas conformes en raison de paramètres de sécurité, qui comprenaient la présence d’aflatoxines, de résidus de pesticides et de métaux lourds à des niveaux supérieurs à ceux prescrits par FSSR », a déclaré le régulateur dans un communiqué.

Dans la catégorie de qualité, la FSSAI a déclaré qu’environ 24,2 pour cent (1 080) des échantillons n’étaient pas conformes en ce qui concerne la présence d’acide cyanhydrique et ne respectaient pas les limites prescrites d’indice de réfraction, de lecture de BR, de profil d’acide gras et d’indice d’iode, parmi d’autres, à travers les États et les territoires de l’Union.

« Le non-respect des paramètres de qualité indique une possible falsification ou mélange avec d’autres huiles ou matériaux », a-t-il déclaré.

Une autre non-conformité observée en matière de qualité était le non-respect des normes de durée de conservation et des normes prescrites pour les additifs, a-t-il ajouté.

Selon les résultats de l’enquête, des exemples d’échantillons d’huile défaillants dans une ou plusieurs catégories ont également été observés dans différents types d’huile à travers les États/UT.

Dans la catégorie des erreurs de marque sur l’étiquette, la FSSAI a déclaré qu’environ 572 échantillons (12,8 %) n’étaient pas conformes aux allégations de fortifiants telles que la présence de vitamine A et de vitamine D.

Certains types d’huile récupérés sur le marché avaient des informations erronées sur leurs étiquettes qui n’étaient pas conformes aux exigences d’étiquetage de la FSSAI.

Une réunion avec les parties prenantes a été organisée le 9 septembre 2021 pour partager les principales conclusions du « rapport d’enquête sur les huiles » et sensibiliser les différentes parties prenantes aux problèmes de sécurité et de qualité associés aux différentes huiles.

La voie à suivre pour les services publics de l’alimentation, les sociétés de transformation du pétrole, les ministères et départements concernés a également été discutée lors de la réunion des parties prenantes.

Environ 4 461 échantillons d’huile regroupés en 15 types d’huile différents ont été prélevés par les agents de sécurité alimentaire de divers États dans 587 districts et quatre métros.

Ces différentes huiles étaient : l’huile de moutarde, l’huile de coco, l’huile de palme, l’huile mélangée, l’huile de coton, l’huile de soja, l’huile de tournesol, l’huile de carthame, l’huile d’arachide, l’huile de canola, l’huile de son de riz, l’huile de sésame, l’huile de maïs, l’huile de lin et toute autre huile. huiles non répertoriées.

Ces échantillons ont été envoyés à divers laboratoires notifiés par la FSSAI, où ils ont été testés pour les paramètres de sécurité, de qualité et de mauvaise image de marque, conformément au Règlement sur la sécurité et les normes alimentaires (FSSR) en vigueur, a-t-il ajouté.

