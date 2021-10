La FSSAI signe un protocole d’accord avec le ministère de la transformation alimentaire pour soutenir les micro-entreprises du secteur

in

Il y aura deux domaines de collaboration entre la FSSAI et le ministère des Industries agro-alimentaires : la formation à la sécurité sanitaire des aliments et l’enregistrement des micro-entreprises. (Image Twitter de la FSSAI)

La FSSAI a signé un protocole d’accord avec le ministère de la transformation alimentaire pour soutenir les micro-entrepreneurs alimentaires et les organisations de producteurs agricoles (OPA).

Le protocole d’accord, signé vendredi, vise également à soutenir les groupes d’entraide (SHG) et les coopératives de producteurs pour améliorer le niveau de leurs entreprises alimentaires.

“Dans le cadre d’Aatmanirbhar Bharat Abhiyaan, cette étape aidera les micro-entreprises à améliorer la qualité de leurs produits alimentaires et à devenir compétitives”, a déclaré l’Autorité indienne de sécurité et de normalisation des aliments (FSSAI) dans un communiqué.

Il y aura deux domaines de collaboration entre la FSSAI et le ministère des Industries agro-alimentaires : la formation à la sécurité sanitaire des aliments et l’enregistrement des micro-entreprises.

Les manipulateurs d’aliments des unités de transformation des aliments au niveau micro recevront une formation sur la compréhension de la bonne hygiène, du processus d’analyse des aliments et d’autres exigences réglementaires.

Une fois la formation terminée avec succès, les manipulateurs d’aliments recevront un certificat de « superviseur de la sécurité alimentaire » de la FSSAI.

La FSSAI et le ministère apporteraient leur soutien aux micro-entreprises pour l’obtention d’une licence et d’un enregistrement FSSAI.

