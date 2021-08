La FTC accuse Facebook d’avoir utilisé des techniques d’achat ou d’enterrement pour étouffer la concurrence et affiner un modèle de publicité basé sur la surveillance

La Federal Trade Commission des États-Unis a renforcé aujourd’hui son dossier antitrust contre Facebook en fournissant plus de détails sur la façon dont la société a écrasé ou racheté ses concurrents dans le but de se débarrasser de la concurrence.



Le dépôt mis à jour est plus long que la plainte initiale et il offre des preuves supplémentaires en faveur de l’argument de la FTC selon lequel Facebook est un monopole, et il demande à nouveau au juge qui supervise l’affaire de forcer Facebook à vendre Instagram et WhatsApp, les deux applications de réseautage social qui Facebook fonctionne également.

Dans la plainte, la FTC affirme que Facebook a utilisé un programme illégal “d’achat ou d’enfouissement” pour maintenir sa domination sur le marché des réseaux sociaux après avoir échoué à “développer des fonctionnalités mobiles innovantes” lors de la transition des ordinateurs de bureau aux appareils mobiles. Facebook est également accusé d’avoir attiré les développeurs sur sa plate-forme, de les surveiller à la recherche de signes de succès, puis de les enterrer lorsqu’ils sont devenus une menace.

En l’absence de « concurrence sérieuse », la FTC affirme que Facebook a été en mesure de « perfectionner un modèle publicitaire basé sur la surveillance » qui cause de plus en plus de tort aux consommateurs.

“Facebook n’avait pas le sens des affaires et le talent technique pour survivre à la transition vers le mobile. Après avoir échoué à rivaliser avec les nouveaux innovateurs, Facebook les a illégalement achetés ou enterrés lorsque leur popularité est devenue une menace existentielle”, a déclaré Holly Vedova, directrice par intérim du Bureau de la concurrence de la FTC. “Ce comportement n’est pas moins anticoncurrentiel que si Facebook avait soudoyé les concurrents émergents des applications pour qu’ils ne concurrencent pas. Les lois antitrust ont été promulguées pour empêcher précisément ce type d’activité illégale de la part des monopoles. Les actions de Facebook ont ​​supprimé l’innovation et l’amélioration de la qualité des produits. Et elles ont dégradé le l’expérience des réseaux sociaux, soumettant les utilisateurs à des niveaux inférieurs de protection de la vie privée et des données et à des publicités plus intrusives. L’action de la FTC vise aujourd’hui à mettre fin à cette activité illégale et à rétablir la concurrence au profit des Américains et des entreprises honnêtes.”

Selon la FTC, Facebook n’a pas été en mesure d’intégrer sa technologie de bureau aux appareils mobiles, et lorsqu’il n’a pas été en mesure de rivaliser équitablement, les dirigeants de Facebook ont ​​fait face à la menace en achetant de nouveaux innovateurs dans l’espace comme Instagram et WhatsApp, qui avaient « réussi où Facebook a échoué.”

Les politiques de Facebook consistant à entraver les développeurs tiers sur sa plate-forme Facebook ont ​​eu un impact sur des sociétés comme Circle et Path, et ont également “privé les consommateurs de non-conformités prometteuses et perturbatrices” qui auraient pu forcer Facebook à apporter des améliorations à son propre réseau social.

La FTC affirme que sa plainte modifiée fournit une preuve directe que Facebook a le pouvoir de contrôler les prix, d’éliminer les concurrents et de réduire la qualité du produit livré aux consommateurs sans perdre un nombre important d’utilisateurs.

La FTC a initialement déposé une plainte antitrust contre Facebook en décembre 2020, faisant équipe avec 46 États, le district de Columbia et le territoire de Guam pour accuser Facebook de maintenir un monopole illégal sur les réseaux sociaux.