La FTC admet sa défaite et abandonne l’action antitrust de Qualcomm après quatre ans

Le procès antitrust de quatre ans de la FTC contre Qualcomm a pris fin. Pour raconter les événements, la FTC a initialement déposé le dossier en 2017, alléguant que Qualcomm s’était engagé dans des « conditions d’approvisionnement et de licence anticoncurrentielles » qui « étranglaient la concurrence » dans le segment des modems LTE, Intel et Samsung soutenant les efforts de l’organisme commercial.

Le modèle de licence de Qualcomm comprend la facturation d’une redevance basée sur le coût global de l’appareil, et avec les meilleurs téléphones Android commençant à plus de 1000 USD, la FTC souhaitait que le fournisseur modifie ses conditions de licence. L’agence a noté que Qualcomm est devenu un monopole en raison de ses pratiques de licence «onéreuses».

L’organisme commercial a gagné l’affaire en 2019, la juge Lucy H. Koh, du tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie, jugeant les taux de licence de Qualcomm « déraisonnablement élevés ». Cette victoire a toutefois été de courte durée, car Qualcomm a pu obtenir l’annulation de la décision devant la Cour d’appel du 9e circuit des États-Unis en août 2020.

Sur le site Web de la FTC, la présidente Rebecca Slaughter a noté qu’il y avait « des vents contraires importants auxquels la Commission était confrontée », elle a donc choisi de ne pas porter le procès jusqu’à la Cour suprême:

Le personnel de la FTC a fait un travail exceptionnel en présentant le cas, et je continue de croire que la conclusion du tribunal de district selon laquelle Qualcomm a violé les lois antitrust était tout à fait correcte et que la cour d’appel a commis une erreur en concluant autrement.

Aujourd’hui plus que jamais, la FTC et d’autres organismes chargés de l’application de la loi doivent appliquer hardiment les lois antitrust pour se prémunir contre les comportements abusifs des entreprises dominantes, y compris sur les marchés de haute technologie et ceux qui impliquent la propriété intellectuelle.