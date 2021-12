La FTC demande l’arrêt de l’achat d’armes de 40 milliards de dollars par Nvidia

La Federal Trade Commission des États-Unis a déposé une plainte contre le géant du matériel informatique Nvidia concernant son projet d’acquisition de 40 milliards de dollars du concepteur de puces Arm.

Dans un article publié sur son site Internet, l’organisation gouvernementale a déclaré que la fusion donnerait à Nvidia trop de pouvoir sur le marché, ce qui porterait préjudice à ses concurrents.

« La FTC poursuit pour bloquer la plus grande fusion de puces semi-conductrices de l’histoire afin d’empêcher un conglomérat de puces d’étouffer le pipeline d’innovation pour les technologies de nouvelle génération », a déclaré Holly Vedova, directrice du Bureau de la concurrence de la FTC.

« Les technologies de demain dépendent de la préservation des marchés concurrentiels et de pointe des puces d’aujourd’hui. Cet accord proposé fausserait les incitations d’Arm sur les marchés des puces et permettrait à l’entreprise combinée de saper injustement les concurrents de Nvidia. Le procès de la FTC devrait envoyer un signal fort que nous agirons de manière agressive pour protéger nos marchés d’infrastructures critiques contre les fusions verticales illégales qui ont des effets de grande envergure et dommageables sur les innovations futures.

L’acquisition de 40 milliards de dollars a été annoncée en septembre 2020, les autorités de la concurrence du monde entier examinant l’accord. L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés a récemment lancé une enquête de six mois sur cette affaire.

