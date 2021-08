La FTC dépose son dossier contre Facebook

L’un des organismes de réglementation les plus puissants du gouvernement américain, la Federal Trade Commission (FTC), a déposé à nouveau son procès antitrust historique contre Facebook, affirmant qu’il s’agit d’un monopole qui nuit à la concurrence et aux consommateurs.

Cette décision intervient après qu’un juge a rejeté le procès initial de la FTC en juin pour être trop vague, ce qui à l’époque était une grande victoire pour Facebook. En réponse, la FTC a déposé une nouvelle plainte – et au lieu d’adopter une nouvelle approche, elle s’en tient à ses principaux arguments contre Facebook mais les soutient avec plus de détails. C’est encore un autre signe que la pression réglementaire pour freiner le pouvoir de Facebook et d’autres grandes entreprises technologiques comme Amazon et Apple ne ralentit pas lorsqu’elle rencontre des obstacles.

La poursuite modifiée comprend de nouvelles preuves sur la façon dont la société se livrerait à un comportement monopolistique pour écraser ses concurrents et garder ses utilisateurs accrochés à sa plate-forme sans pression adéquate pour améliorer la qualité de ses produits. Le nœud de l’argument de la FTC est que Facebook n’a pas réussi à faire d’innovations significatives sur son application mobile au cours des dernières années. Au lieu de cela, il a eu recours à ce que la FTC dit être une stratégie illégale « d’acheter ou d’enterrer » dans laquelle il a soit fermé les applications extérieures en limitant leur accès à la plate-forme Facebook, soit acquis des applications comme Instagram et WhatsApp qui étaient des concurrents prospères.

Le procès allègue que Facebook a également « attiré » les développeurs d’applications tiers qui étaient des menaces concurrentielles, telles que Path et Circle, en les invitant à faire partie de la plate-forme ouverte de Facebook. Une fois que ces développeurs sont devenus dépendants de l’accès que Facebook leur avait offert, Facebook ferait alors marche arrière, affirme la poursuite. En fin de compte, la FTC allègue que tout cela nuit aux consommateurs en les gardant piégés dans l’écosystème des médias sociaux de Facebook, avec moins d’applications alternatives.

« Facebook n’avait pas le sens des affaires et le talent technique pour survivre à la transition vers le mobile. Après avoir échoué à concurrencer les nouveaux innovateurs, Facebook les a illégalement achetés ou enterrés lorsque leur popularité est devenue une menace existentielle », a déclaré Holly Vedova, directrice par intérim du Bureau de la concurrence de la FTC, dans un communiqué de presse annonçant le procès jeudi.

Jusqu’à présent, Facebook n’a pas dit grand-chose en réponse. La société a tweeté une déclaration disant qu’elle “examine la plainte modifiée de la FTC et aura plus à dire bientôt”.

La société a cependant prévu une sortie produit éclatante de sa nouvelle application de conférence de travail en réalité virtuelle – avec le PDG de Facebook Mark Zuckerberg faisant un hit sur CBS – le matin même où cette nouvelle action en justice devait être abandonnée. Ironiquement, le nouvel outil de conférence en réalité virtuelle de Facebook est similaire à bien des égards aux logiciels existants des petites entreprises, ce qui montre comment les lois antitrust existantes n’empêchent pas les entreprises technologiques de se copier en temps réel.

Le nouveau procès a également répondu à la pétition de Facebook demandant à Lina Khan, présidente de la FTC, de se récuser en raison de ce que la société de technologie prétend être un conflit d’intérêts en raison de ses travaux universitaires antérieurs critiquant le pouvoir de marché des sociétés de technologie comme Amazon. Certains législateurs comme la sénatrice Elizabeth Warren (D-MA) ont critiqué la poussée contre Khan comme une tentative d’« intimider » la FTC. Mais cela ne semble pas fonctionner – la FTC a réitéré dans le nouveau procès qu’elle ne prévoyait pas que Khan se récuse.

Dans le passé, Facebook a déclaré que le succès d’entreprises comme TikTok et Snap prouve qu’il existe une saine concurrence dans l’industrie des médias sociaux. Ce procès modifié, cependant, affirme que TikTok n’est pas réellement le concurrent de Facebook car il est principalement utilisé pour “partager du contenu vidéo avec un public que l’affiche ne connaît pas personnellement, plutôt que de se connecter et de s’engager personnellement avec ses amis et sa famille”.

Il est encore beaucoup trop tôt pour dire si cette action en justice aboutira et dans quelle mesure elle pourrait avoir un impact significatif sur les activités de Facebook. Facebook, qui dispose de suffisamment de ressources pour lutter contre l’affaire, proposera la défense la plus convaincante possible pour expliquer pourquoi il ne s’agit pas réellement d’un monopole. Mais le procès d’aujourd’hui montre que la FTC, en particulier avec Khan à la barre, ne recule pas.