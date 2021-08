La FTC dépose une autre plainte antitrust contre Facebook ⋆ .

La Federal Trade Commission a voté 3-2 mercredi pour déposer une nouvelle plainte antitrust contre Facebook, après qu’un juge fédéral a rejeté sa plainte précédente en juin.

La présidente de la FTC, Lina Khan, ainsi que ses deux collègues démocrates, ont voté en faveur du dépôt de la plainte, tandis que les deux républicains s’y sont opposés, a rapporté Politico.

L’objectif du procès est de faire en sorte que Facebook vende Instagram et WhatsApp, ce qui serait la première dissolution antitrust ordonnée par un tribunal depuis les années 1980 avec AT&T.

Facebook a tenté de faire récuser Khan de l’affaire, car elle avait déjà travaillé sur une enquête antitrust du comité judiciaire de la Chambre en 2020 concernant la concurrence sur le marché en ligne. Mais le bureau de l’avocat général de la FTC a rejeté la requête de Facebook, déclarant : « Comme l’affaire sera poursuivie devant un juge fédéral, les protections constitutionnelles appropriées en matière de procédure régulière seront fournies à l’entreprise.

La société de médias sociaux a critiqué le procès de la FTC dans un communiqué.

« Il n’y avait aucune affirmation valable selon laquelle Facebook était un monopole – et cela n’a pas changé. Nos acquisitions d’Instagram et de WhatsApp ont été examinées et approuvées il y a de nombreuses années, et nos politiques de plate-forme étaient légales », a déclaré le porte-parole de Facebook, Christopher Sgro. « Les allégations de la FTC sont un effort pour réécrire les lois antitrust et renverser les attentes établies en matière d’examen des fusions, déclarant à la communauté des affaires qu’aucune vente n’est jamais définitive. »

La plainte initiale de la FTC a été déposée en décembre, affirmant que Facebook achète ou enterre ses concurrents, ce qui signifie que s’il n’est pas en mesure de les acheter, cela les rendrait effectivement non compétitifs.

La FTC allègue que c’est ce que Facebook a fait lorsqu’il a racheté Instagram et WhatsApp. Cependant, lorsque les concurrents n’ont pas pu être achetés, selon la FTC, « après avoir lancé la plate-forme Facebook en tant qu’espace ouvert pour les développeurs de logiciels tiers, Facebook a brusquement inversé le cours et a exigé des développeurs qu’ils acceptent des conditions qui empêchaient les applications à succès de devenir des menaces concurrentielles pour Facebook.”

En juin, le juge de district américain James Boasberg a rejeté la plainte de la FTC en décembre, affirmant qu’elle n’avait pas fourni suffisamment de preuves pour sa propre affirmation selon laquelle Facebook contrôle plus de 60 % du marché des médias sociaux.

Boasberg a donné à la FTC jusqu’au 19 août pour déposer une nouvelle plainte concernant les preuves qu’il leur manquait.

La nouvelle plainte de la FTC affirme que Facebook contrôle environ 80% du marché si l’on considère le temps que les utilisateurs passent sur une variété d’applications.

la commissaire républicaine Christine Wilson, qui a voté contre le dépôt de la nouvelle plainte, a écrit une dissidence rare de la FTC, arguant qu’elle la considérait comme «une mauvaise politique visant à saper l’intégrité du processus de notification préalable à la fusion établi par le Congrès et le repos qu’il offre aux parties à la fusion qui se sont fidèlement conformées à ses conditions.”