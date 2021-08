La FTC dépose une nouvelle affaire antitrust contre Facebook, citant un comportement anticoncurrentiel par le biais d’acquisitions

Après qu’une récente affaire antitrust de la FTC contre Facebook a été rejetée en raison de son incapacité à citer des preuves convaincantes pour étayer ses allégations, la Commission du commerce a maintenant lancé une campagne antitrust modifiée contre The Social Network, par laquelle elle cherchera à lutter contre les comportements anticoncurrentiels en l’entreprise, et potentiellement pousser à une rupture de ses différents éléments.

Comme expliqué par la FTC :

“Aujourd’hui, la Federal Trade Commission a déposé une plainte modifiée contre Facebook dans l’affaire antitrust fédérale en cours de l’agence. La plainte allègue qu’après des tentatives infructueuses répétées de développer des fonctionnalités mobiles innovantes pour son réseau, Facebook a plutôt eu recours à un programme illégal d’achat ou d’enfouissement pour maintenir sa domination.”

L’affaire allègue que Facebook a été pris au dépourvu par l’émergence des smartphones et de l’accès Internet mobile dans les années 2010, et n’avait pas l’infrastructure ou les outils pour capitaliser sur cet élément. Cela a ensuite posé un risque pour sa domination des réseaux sociaux, et en réponse, Facebook a ensuite acheté des « innovateurs mobiles » dans Instagram (2012) et WhatsApp (2014).

Selon la FTC, cela équivaut à un comportement anticoncurrentiel, tandis que Facebook :

« … a attiré les développeurs d’applications sur sa plate-forme, les a surveillés à la recherche de signes de succès, puis les a enterrés lorsqu’ils sont devenus des menaces concurrentielles. Faute de concurrence sérieuse, Facebook a été en mesure de perfectionner un modèle publicitaire basé sur la surveillance et d’imposer des charges de plus en plus lourdes. sur ses utilisateurs.”

L’affaire prétend que Facebook domine désormais le marché de la publicité mobile grâce à ces efforts, ce qui a par la suite étouffé la concurrence et limité la capacité d’innovation du secteur.

En réponse, Facebook a publié la déclaration suivante :

“Il est regrettable qu’en dépit du rejet de la plainte par le tribunal et de la conclusion qu’elle n’avait pas de fondement pour une réclamation, la FTC ait choisi de poursuivre cette action en justice sans fondement. Il n’y avait aucune affirmation valable selon laquelle Facebook était un monopole – et cela n’a pas changé. Notre les acquisitions d’Instagram et de WhatsApp ont été examinées et autorisées il y a de nombreuses années, et nos politiques de plate-forme étaient légales.”

Comme indiqué, la poursuite initiale de la FTC contre Facebook a été rejetée en raison de son incapacité à étayer ses allégations par des preuves claires d’actes répréhensibles de la part de l’entreprise. La nouvelle affaire, affirme la FTC, comprend des statistiques détaillées qui montrent que Facebook « détenait des parts de marché dominantes sur le marché américain des réseaux sociaux personnels ».

“La poursuite fournit également de nouvelles preuves directes que Facebook a le pouvoir de contrôler les prix ou d’exclure la concurrence ; de réduire considérablement la qualité de son offre aux utilisateurs sans perdre un nombre important d’utilisateurs ou une quantité significative d’engagement des utilisateurs ; et d’exclure la concurrence en stimulant de réels ou des concurrents potentiels en faillite.”

Ce qui est intéressant – la FTC dit ici que Facebook a « considérablement » réduit la qualité de ses plateformes, sans impacter l’utilisation. Comment quantifieriez-vous cela? En pointant du doigt l’ajout de plus d’annonces ? Mettre en évidence la portée réduite des publications ? Vous constatez les impacts négatifs des algorithmes d’alimentation ?

Cela semble être une affirmation spéculative et une voie risquée à emprunter pour une poussée qui a déjà été rejetée une fois.

Pourtant, il est difficile d’affirmer que Facebook n’a pas une emprise ferme sur la publicité numérique et l’espace des médias sociaux. L’entreprise a une audience collective de 3,5 milliards de dollars à travers ses applications, ce qui est plus du triple de la portée de son concurrent le plus proche, tout en étant également l’outil publicitaire dominant dans la plupart des régions où ses applications sont présentes. Avec cette quantité d’influence, Facebook peut absolument contrôler le marché, et il a clairement cherché à écraser les concurrents avec des fonctionnalités en double comme Stories et Reels dans ses applications.

Mais aucun de ces outils spécifiques n’est à l’étude ici – l’affaire se limite à Instagram et WhatsApp en particulier, et la conduite de Facebook à engloutir des concurrents croissants, élargissant ainsi son empreinte déjà massive.

Bien sûr, Facebook soutiendra, comme il l’a fait précédemment, que l’affaire repose sur une histoire révisionniste, chacune de ses fusions ayant été approuvées à l’époque, conformément aux exigences.

Encore une fois, de Facebook :

“Les réclamations de la FTC sont un effort pour réécrire les lois antitrust et renverser les attentes établies en matière d’examen des fusions, déclarant à la communauté des affaires qu’aucune vente n’est jamais définitive. Nous nous battons pour gagner le temps et l’attention des gens chaque jour, et nous continuerons à défendre vigoureusement notre entreprise .”

Sur ce dernier point, la montée en puissance de TikTok serait un exemple clé du fait que Facebook ne domine pas complètement le marché, la courte application vidéo représentant désormais potentiellement une menace existentielle pour Facebook, si elle continue à prendre de l’ampleur.

C’est pourquoi, malgré ses nombreuses tentatives de copier TikTok, Facebook ne serait pas tout à fait contrarié de le voir atteindre un milliard d’utilisateurs à lui seul, car cela démentirait alors l’affirmation de la FTC selon laquelle Facebook écrase simplement la concurrence à chaque tournant et étouffe tout. l’innovation dans le secteur.

La nouvelle affaire sera dirigée par Lina Khan, la présidente récemment nommée de la FTC, qui a une longue histoire d’opposition publique contre le comportement de monopole de Facebook et d’Amazon. Les positions de Khan sont si bien connues que Facebook a en fait cherché à la retirer de cette nouvelle affaire, suggérant que sa décision était déjà prise et qu’elle ne leur donnerait pas un procès équitable. Khan est resté, et son inclusion dans la poussée mettra probablement Facebook sous plus de pression cette fois-ci, si l’affaire obtient un soutien et une soumission complets.

Cela forcera-t-il de grands changements chez The Social Network ? Il semble peu probable qu’une rupture de ses applications soit même possible maintenant, d’autant plus que Facebook travaille à intégrer ses outils de messagerie. Mais cela pourrait imposer de nouvelles réglementations sur la façon dont Zuck and Co cherche à se développer, ce qui pourrait avoir des implications pour son développement futur en VR, où il achète également des concurrents.

Cela semble être le résultat le plus probable – et même dans ce cas, l’affaire ne semble pas trop convaincante, basée sur la révision d’anciens accords.

Pourtant, ce sera un autre défi pour l’entreprise à relever alors qu’elle envisage la prochaine étape de sa croissance.