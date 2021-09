La FTC enquête sur les machines à crème glacée cassées de McDonald’s • .

in

Les machines à crème glacée McDonald’s en panne perpétuellement sont la cible de tant de blagues et de tant de colère des clients. Ils ont fait l’objet d’un journalisme d’investigation en fait assez fascinant (prenez le temps de lire cette enquête Wired sur toute la saga). Un site Web de suivi en ligne appelé McBroken a même vu le jour pour surveiller ce dilemme en cours dans la chaîne de hamburgers. Et maintenant, les autorités enquêtent.

C’est vrai, vous tous, âmes cyniques, qui pensez que le gouvernement ne sait pas comment mobiliser ses ressources pour résoudre les grandes crises de notre temps. La Federal Trade Commission a ouvert une enquête sur les pannes récurrentes des machines à crème glacée McDonald’s dans les villes des États-Unis. Je crie, vous criez, nous crions tous pour que le gouvernement fédéral dépense l’argent des contribuables pour une enquête sur la machine qui distribue la crème glacée McDonald’s. Ou quelque chose comme ça.

La FTC enquête sur les machines à crème glacée McDonald’s

Quoi qu’il en soit, le Wall Street Journal a annoncé mercredi que la FTC avait commencé à tendre la main aux franchisés McDonald’s cet été. Essentiellement, pour leur demander ce qui se passe avec les machines.

Il y a apparemment tellement de pannes, en partie parce que les machines sont difficiles à réparer. Selon le journal, ils nécessitent également un cycle de nettoyage à chaud automatisé chaque nuit. Il détruit les bactéries, mais ce cycle peut durer jusqu’à quatre heures. Et comme si tout cela n’avait pas assez de complexité, le cycle de nettoyage échoue souvent. Quelque chose qui, bien sûr, rend les machines inutilisables. Un technicien de réparation doit venir le réparer.

Le principal fabricant de machines à crème glacée McDonald’s ? C’est la société Taylor Commercial Foodservice. Dans l’article du WSJ, un porte-parole de l’entreprise semblait rejeter la faute sur les franchisés McDonald’s pour l’erreur de l’utilisateur. “Une grande partie de ce qui a été diffusé peut être attribuée au manque de connaissances sur les équipements et leur fonctionnement dans les restaurants”, a déclaré un représentant de Taylor au journal. « Vous devez vous assurer que la machine est bien nettoyée. Les machines sont construites avec de nombreuses pièces interconnectées qui doivent fonctionner dans un environnement et de manière complexes. »

@McDonalds Veuillez simplement introduire un panneau indiquant si votre machine à milkshake/mcflurry fonctionne. Deux fois, j’ai fait un drive pour rien maintenant. Très démoralisant et inutile. – Connor Healey (@CNRHLY) 1er septembre 2021

Qu’est-ce qui va réparer les machines à crème glacée McDonald’s ? Une meilleure ingénierie ? Un mini-ordinateur tiers ? Entrainement d’employé? … Droit de réparer ? https://t.co/wWLL0DSyV8 – iFixit (@iFixit) 1er septembre 2021

Désolé, notre machine McFlurry est cassée – elle fait également l’objet d’une enquête

Cette histoire devient plus étrange, englobant même un peu d’espionnage d’entreprise supposé.

Encore une fois, nous parlons ici de machines à crème glacée.

Certains franchisés McDonald’s ont apparemment estimé que les machines Taylor sont trop difficiles à réparer. Selon une société appelée Kytch, qui a commencé à proposer un appareil pouvant s’asseoir sur les machines et envoyer des alertes sur les pannes ainsi que des alertes SMS et e-mail pour éviter de futurs dommages, les machines à crème glacée Taylor utilisées par McDonald’s crachent des messages d’erreur. qui sont plus ou moins incompréhensibles. Avec des messages tels que : “”ERREUR : XSndhUIF LHPR>45F 1HR LPROD trop VISC.”

Non-sens, Taylor a riposté au WSJ. « Il n’y a aucune raison pour nous de concevoir délibérément notre équipement pour qu’il soit déroutant ou difficile à réparer ou qu’il blesse nos opérateurs. »

Les utilisateurs de McDonald’s dans pas moins de 30 États ont commencé à utiliser les machines Kytch. Cependant, le siège social de la chaîne de restauration rapide a finalement déclaré l’année dernière qu’il n’avait pas approuvé ces machines. Et qu’ils pourraient même représenter un danger pour la sécurité. Kytch nie avec véhémence cette possibilité. Curieusement, McDonald’s aurait également son propre appareil en développement qui peut fonctionner avec les machines à crème glacée.

“Je commence à me demander si ce McDonald’s a même une machine à crème glacée”

Kytch en mai a déposé une plainte contre Taylor. Ainsi qu’une entreprise de machines à crème glacée autorisée à travailler sur les machines Taylor et un franchisé McDonald’s. Le procès allègue un complot visant à reproduire les gadgets de Kytch qui fonctionnent avec les machines à crème glacée. “Il s’agit d’une affaire d’espionnage commercial et des mesures extrêmes prises par un fabricant pour dissimuler et protéger une raquette de réparation de plusieurs millions de dollars”, ont écrit les avocats de Kytch dans le procès, déposé devant la Cour supérieure de Californie dans le comté d’Alameda.

Pendant ce temps, la frustration des clients continue de monter. Et certaines des friandises froides et sucrées dont ils ont envie – comme les délicieux McFlurrys de McDonald’s – peuvent sembler plus difficiles à obtenir que jamais.

Ne vous inquiétez pas, cependant. Bonne nouvelle : le gouvernement s’en occupe.