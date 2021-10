La FTC envoie des avertissements officiels à plus de 700 marques concernant l’utilisation de faux avis

Alors que le commerce électronique continue d’augmenter, il en va de même pour les méthodes publicitaires trompeuses, notamment les fausses critiques, les approbations payées non déclarées et d’autres pratiques qui enfreignent les lois fédérales.

Et maintenant, la FTC cherche à intensifier son action sur ce front, la Commission envoyant cette semaine des avis à plus de 700 entreprises, dont Facebook, Amazon et LinkedIn, concernant leur utilisation ou la facilitation de fausses critiques et de publicités pour promouvoir produits en ligne.

Comme expliqué par la FTC :

« L’essor des médias sociaux a brouillé la frontière entre le contenu authentique et la publicité, entraînant une explosion des approbations trompeuses sur le marché. Les fausses critiques en ligne et autres mentions trompeuses vantent souvent les produits dans le monde en ligne. Par conséquent, la FTC utilise maintenant son Penalty Offence Authority pour rappeler la loi aux annonceurs et les dissuader de la violer. »

La FTC dit qu’en envoyant son avis d’infractions aux sanctions à ces organisations, elle notifie effectivement à chacun de leur besoin soit de résoudre ces problèmes, soit de risquer des sanctions pouvant aller jusqu’à 43 792 $ par violation.

« L’Avis d’infractions pénales permet à l’agence de demander des sanctions civiles à une entreprise qui se livre à un comportement dont elle sait qu’elle a été jugée illégale dans une ordonnance administrative précédente de la FTC, autre qu’une ordonnance sur consentement. »

Donc, maintenant que la FTC a envoyé ces avertissements, elle dispose d’une base légale pour appliquer des sanctions dans les cas futurs, si elle est détectée.

Les détails de chaque cas ne sont pas clairs, mais la FTC explique que la gamme de violations mises en évidence dans ses notifications comprend :

Revendiquer faussement un endossement par un tiers Déformer si un endosseur est un utilisateur réel, actuel ou récent Utiliser un endossement pour faire des allégations de performance trompeuses Omettre de divulguer un lien matériel inattendu avec un endosseur Faire faussement croire que l’expérience des endosseurs représente des consommateurs typiques ou expérience ordinaire.

Ces violations couvrent un large éventail de pratiques, qui sont particulièrement applicables dans le marketing des médias sociaux, et avec l’utilisation d’influenceurs dans les promotions également à la hausse, il vaut la peine de se familiariser avec les dernières réglementations pour s’assurer que vous ne tombez pas également sous le coup du Les règles de la FTC.

La FTC a également créé un guide général de ses règles d’approbation afin de fournir plus d’aide à cet égard.

Il sera intéressant de voir si cette nouvelle poussée de la FTC conduit réellement à une action en justice plus spécifique sur ce front, et ce que cela signifiera pour le secteur du marketing. Et encore une fois, avec l’utilisation croissante du marketing d’influence, vous pouvez imaginer que beaucoup ne répondront pas aux critères spécifiques, ce qui entraînera de nouvelles inquiétudes.

En tant que tel, il vaut la peine de se renseigner sur les dernières règles.

La FTC a publié une liste complète des 700 entreprises auxquelles elle a envoyé des avis ici.