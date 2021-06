La FTC examinera l’acquisition par Amazon de MGM ⋆ .

La Federal Trade Commission se préparerait à examiner l’accord d’Amazon de 8,45 milliards de dollars avec MGM, selon un rapport du Wall Street Journal (via Deadline).

Cette décision intervient alors que la FTC gagne une nouvelle présidente qui a récemment appelé à la maîtrise des géants de la technologie de l’énergie et d’autres plateformes en ligne au cours des dernières années. Un porte-parole de la FTC et d’Amazon n’a fait aucun commentaire lorsqu’il a été contacté par Deadline, on ne sait donc pas combien de temps l’enquête pourrait durer.

Bien que beaucoup ne croient pas que le gouvernement sera en mesure de bloquer la fusion, l’acquisition de MGM par Amazon a suscité la colère d’une tonne de politiciens à Capitol Hill, beaucoup souhaitant que les régulateurs examinent et inspectent de près l’accord avant qu’il ne soit conclu.

Après avoir annoncé la fusion étonnante plus tôt cette année, Amazon a depuis élargi ses objectifs avec cette décision. Grâce à cette acquisition, Amazon prévoit d’aider à préserver le patrimoine cinématographique et le catalogue de films de près d’un siècle de MGM en offrant aux clients un meilleur accès à ces œuvres existantes. Amazon permettrait à MGM de continuer à faire ce qu’ils font le mieux : une grande narration.

MGM détient actuellement plus de 4 000 titres et 17 000 heures de programmation télévisée. Cela inclut les grandes franchises telles que le James Bond cinéma (avec Pas le temps de mourir actuellement prévu pour le 8 octobre 2021), Rocheux, Le Hobbit, Panthère rose, Bonbon, et RoboCop ainsi que des séries télévisées acclamées Le conte de la servante et Porte des étoiles.

“MGM possède un vaste catalogue avec plus de 4 000 films … ainsi que 17 000 émissions de télévision … qui ont collectivement remporté plus de 180 Oscars et 100 Emmy Awards”, a déclaré Mike Hopkins, vice-président principal de Prime Video et d’Amazon Studios. « La vraie valeur financière derrière cet accord est le trésor de propriété intellectuelle dans le catalogue approfondi que nous prévoyons de réinventer et de développer avec la talentueuse équipe de MGM. C’est très excitant et offre tellement d’opportunités pour une narration de haute qualité.

Le studio a également les droits sur des projets à venir tels que le spin-off de GI Joe dirigé par Henry Golding Œil de vipère; le biopic d’Aretha Franklin Le respect; La photo de Candyman de Nia DaCosta; Le film dramatique policier de Ridley Scott Maison Gucci; un tiers Credo film; une Panthère rose redémarrer ; Le film de sauvetage dans une grotte thaïlandaise de Ron Howard Treize vies; Film musical dirigé par Peter Dinklage Cyrano; une Tomb Raider suite avec Alicia Vikander; le tant attendu La revanche d’une blonde suite avec le retour de Elle Woods de Reese Witherspoon; et le film fantastique épique de George Miller Trois mille ans de désir.