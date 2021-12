La FTC ne veut vraiment pas que NVIDIA rachète Arm, poursuit pour bloquer la fusion

Dans ce qui pourrait être le plus gros revers du projet d’acquisition d’Arm par NVIDIA, la Federal Trade Commission des États-Unis a annoncé qu’elle intentait une action en justice pour bloquer la fusion.

Le raisonnement derrière cette décision fait écho à ce que d’autres agences gouvernementales et régulateurs ont dit depuis l’annonce de l’acquisition ; que la fusion étoufferait la concurrence et l’innovation.

« Les technologies de demain dépendent de la préservation des marchés de puces concurrentiels et de pointe d’aujourd’hui », a déclaré Holly Vedova, directrice du Bureau de la concurrence de la FTC, dans un communiqué. « Cet accord proposé fausserait les incitations d’Arm sur les marchés des puces et permettrait à la société combinée de saper injustement les concurrents de Nvidia. Le procès de la FTC devrait envoyer un signal fort que nous agirons de manière agressive pour protéger nos marchés d’infrastructures critiques contre les fusions verticales illégales qui ont une portée considérable et des effets néfastes sur les innovations futures.

La FTC souligne comment la technologie d’Arm est utilisée dans diverses industries, notamment pour alimenter les meilleurs téléphones Android alimentés par des puces fabriquées par Qualcomm et d’autres fabricants de puces, y compris le dernier Snapdragon 8 Gen 1. Parce que NVIDIA développe des puces qui rivalisent avec d’autres fabricants qui s’appuient sur Arm, la FTC craint que la fusion ne menace « l’approche de licence ouverte et neutre décrite par l’industrie ».

Cependant, dans une déclaration à Android Central, un porte-parole de NVIDIA maintient que la société envisage de préserver ce modèle.

Alors que nous entrons dans cette prochaine étape du processus FTC, nous continuerons à travailler pour démontrer que cette transaction profitera à l’industrie et favorisera la concurrence. NVIDIA investira dans la R&D d’Arm, accélérera ses feuilles de route et étendra ses offres de manière à stimuler la concurrence, à créer plus d’opportunités pour tous les titulaires de licence Arm et à étendre l’écosystème Arm. NVIDIA s’engage à préserver le modèle de licence ouverte d’Arm et à garantir que son IP est disponible pour tous les titulaires de licence intéressés, actuels et futurs.

La poursuite fait suite à une enquête de la FTC après que Qualcomm a mené des discussions sur les raisons pour lesquelles la fusion donnerait à NVIDIA un avantage injuste. Depuis lors, divers organismes de réglementation ont commencé leurs propres enquêtes sur la question, ce qui a incité NVIDIA à repousser le calendrier de clôture de l’accord.

Cependant, à ce rythme, la conclusion de l’accord commence à sembler de moins en moins probable pour NVIDIA.