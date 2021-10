La FTC ne voit pas la différence entre Crypto et LuLaRoe

Le 26 octobre, la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a envoyé ce que l’on appelle un « avis d’infraction de sanction » à plus d’un millier d’entreprises, y compris les bourses de cryptographie Blockchain, Gemini, Bixo, basée au Royaume-Uni, et d’autres sociétés de technologie financière et de cryptographie. Les avis, qui avertissent les entreprises de ne pas surestimer le potentiel de gain des investissements ou des opportunités commerciales, ont également été envoyés à un grand nombre de plateformes de travail de concert, de sociétés de marketing à plusieurs niveaux (MLM) et de sociétés de franchise, qui peuvent toutes parfois ressembler à de l’exploitation. systèmes pyramidaux et laissent souvent les entrepreneurs potentiels se sentir dupés.

Share