La FTC prend des mesures pour bloquer l’acquisition d’Arms de 40 milliards de dollars par Nvidia avec une action en justice

L’année dernière, nous avons appris que Nvidia était sur le point d’aller de l’avant avec son projet d’acquérir le concepteur de puces Arm pour un montant estimé à 40 milliards de dollars. Cependant, après que la FTC a enquêté sur les problèmes de concurrence autour de l’accord cette année, elle a déposé une plainte pour bloquer l’acquisition.

Après que Nvidia a publiquement annoncé qu’elle poursuivait l’achat d’Arm, nous avons vu Qualcomm et d’autres partager des objections avec la Federal Trade Commission et d’autres commissions à travers le monde.

Maintenant que la FTC a terminé ses enquêtes, elle a annoncé qu’elle s’opposait à l’accord Nvidia/Arm et intente une action en justice pour le bloquer (via The Verge).

La principale préoccupation de la FTC est que l’acquisition donnerait à Nvidia « les moyens et l’incitation pour étouffer les technologies innovantes de nouvelle génération, y compris celles utilisées pour gérer les centres de données et les systèmes d’aide à la conduite dans les voitures ».

La Federal Trade Commission a poursuivi aujourd’hui pour bloquer l’acquisition pour 40 milliards de dollars par le fournisseur américain de puces Nvidia Corp. du fournisseur britannique de conception de puces Arm Ltd. Les puces semi-conductrices alimentent les ordinateurs et les technologies qui sont essentiels à notre économie et notre société modernes. L’accord vertical proposé donnerait à l’une des plus grandes entreprises de puces le contrôle de la technologie informatique et des conceptions sur lesquelles les entreprises rivales s’appuient pour développer leurs propres puces concurrentes. La plainte de la FTC allègue que la société combinée aurait les moyens et les incitations pour étouffer les technologies innovantes de nouvelle génération, y compris celles utilisées pour gérer les centres de données et les systèmes d’aide à la conduite dans les voitures.

Holly Vedova, directrice du Bureau de la concurrence de la FTC, a expliqué plus en détail l’annonce :

Les technologies de demain dépendent de la préservation des marchés de puces de pointe concurrentiels d’aujourd’hui. Cet accord proposé fausserait les incitations d’Arm sur les marchés des puces et permettrait à l’entreprise combinée de saper injustement les concurrents de Nvidia. Le procès de la FTC devrait envoyer un signal fort que nous agirons de manière agressive pour protéger nos marchés d’infrastructures critiques contre les fusions verticales illégales qui ont des effets de grande envergure et dommageables sur les innovations futures.

Plus précisément, la FTC considère la fusion potentielle comme nuisible à la concurrence dans trois domaines clés :

Systèmes avancés d’aide à la conduite de haut niveau pour voitures particulières. Ces systèmes offrent des fonctions de conduite assistée par ordinateur, telles que le changement de voie automatisé, le maintien de la voie, l’entrée et la sortie d’autoroute et la prévention des collisions ; DPU SmartNIC, qui sont des produits de mise en réseau avancés utilisés pour augmenter la sécurité et l’efficacité des serveurs de centre de données ; et des processeurs Arm-Based pour les fournisseurs de services de cloud computing. Ces produits nouveaux et émergents tirent parti de la technologie d’Arm pour répondre aux besoins de performances, d’efficacité énergétique et de personnalisation des centres de données modernes qui fournissent des services de cloud computing. Le « cloud computing » fait référence au modèle commercial informatique de plus en plus populaire dans lequel les grands opérateurs de centres de données fournissent des services informatiques à distance et/ou proposent directement des ressources informatiques à la location, ainsi que d’autres services d’assistance aux clients qui peuvent ensuite exécuter des applications, héberger des sites Web ou effectuer d’autres tâches informatiques sur les serveurs distants, c’est-à-dire « le cloud ».

Il y a aussi la crainte que les titulaires de licence d’Arm – les « rivaux » de Nvidia – y compris Apple soient contraints de partager des informations sensibles si l’acquisition devait aboutir.

Nous garderons un œil sur les développements à ce sujet, mais il semble que cela pourrait être un gros défi à relever pour Nvidia et Arm.

Vous pouvez trouver l’annonce complète de la FTC ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :