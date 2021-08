La FTC redouble d’efforts juridiques pour prouver que Facebook a tenté d’écraser illégalement la concurrence .

La Federal Trade Commission a relancé ses efforts juridiques pour prouver que Facebook écrase illégalement la concurrence, après qu’un juge fédéral a récemment rejeté l’affaire initiale de l’agence contre le géant des médias sociaux.

L’affaire FTC déposée jeudi a les mêmes arguments généraux que celle rejetée il y a deux mois – que les acquisitions d’Instagram et de WhatsApp par Facebook ont ​​été faites pour créer un « fossé » autour de son monopole dans les réseaux sociaux, selon le New York Times. L’agence réitère également son argument selon lequel le réseau social devrait être démantelé.

Cependant, la poursuite de la mise à jour est presque deux fois plus longue et comprend plus de faits et d’analyses qui, selon l’agence, soutiennent mieux les allégations du gouvernement, rapporte également le Times.

“Facebook n’avait pas le sens des affaires et le talent technique pour survivre à la transition vers le mobile”, a déclaré Holly Vedova, directrice par intérim du bureau de la concurrence de l’agence, dans un communiqué. “Après avoir échoué à rivaliser avec les nouveaux innovateurs, Facebook les a illégalement achetés ou enterrés lorsque leur popularité est devenue une menace existentielle.”

Facebook a répondu : « Il n’y avait aucune affirmation valable selon laquelle Facebook était un monopole et cela n’a pas changé. Nos acquisitions d’Instagram et de WhatsApp ont été examinées et approuvées il y a de nombreuses années, et nos politiques de plate-forme étaient légales.

L’agence a dû reclasser l’affaire après que James E. Boasberg, du tribunal de district du district de Columbia, a déclaré en juin que le gouvernement n’avait pas fourni suffisamment de preuves que Facebook était un monopole des réseaux sociaux. Boaberg a pris une décision similaire dans une affaire contre la société intentée par plus de 40 États, également selon le Times.

