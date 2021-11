La FTC restitue 60 millions de dollars aux conducteurs d’Amazon que la société a illégalement gardés

La Commission fédérale du commerce reviendra [PDF] 60 millions de dollars américains à plus de 140 000 chauffeurs pour Amazon que la société a illégalement retenus.

La FTC a poursuivi Amazon et sa filiale Amazon Logistics, affirmant que la société n’avait pas entièrement payé les pourboires aux chauffeurs gagnés via Amazon Flex. Amazon a accepté de régler et de donner l’argent aux employés. Le règlement empêche également Amazon de déformer le revenu ou le taux de rémunération probable d’un conducteur, le montant de ses pourboires qui lui sera versé, ainsi que le fait que le montant payé par un client soit un pourboire.

La FTC enverra 139 507 chèques et 1 621 paiements PayPal aux chauffeurs Amazon Flex. Les conducteurs qui ont eu plus de 5 $ retenus par Amazon recevront le montant total de leurs pourboires retenus. Le montant le plus élevé allant à un seul pilote Amazon Flex est supérieur à 28 000 $, tandis que le montant moyen est de 422 $.