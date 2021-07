Des mesures pour atténuer le greenwashing aux États-Unis sont en cours.

Avec l’annonce que la Federal Trade Commission entreprendra un examen de ses « Guides verts » pour les allégations de marketing environnemental en 2022, les militants politiques de la mode célèbrent les petites victoires.

Mis à jour pour la dernière fois il y a neuf ans (et adoptés pour la première fois en 1992), les guides verts ont été initialement conçus pour aider les entreprises à faire des allégations de marketing environnemental légitimes tout en aidant le public à naviguer dans ces allégations. Dans un décalage entre les valeurs de durabilité des Américains aujourd’hui, la FTC a décidé de ne pas respecter les directives sur la «durabilité» ou «biologique» dans les guides verts afin d’éviter tout chevauchement avec les guides d’aliments biologiques du programme national biologique du ministère de l’Agriculture des États-Unis.

Étant donné que seulement 20 % des consommateurs font confiance aux allégations de durabilité de la marque, des défenseurs comme PoliticallyInFashion (une coalition de mode politique) ont commencé à faire campagne pour le changement en l’absence d’action du gouvernement.

« Beaucoup de changements ont été apportés à la technologie et à la sensibilisation des consommateurs au cours des neuf dernières années depuis la révision des guides. Avec une nouvelle administration et un nouveau Congrès, le moment est venu pour la FTC de procéder à un examen de ce document critique », a déclaré Hilary Jochmans, fondatrice de PoliticallyInFashion.

Début novembre, PoliticallyInFashion et la marque de denim suédo-américaine Amendi ont uni leurs forces pour appeler à la réforme des guides verts. En avril, le groupe a obtenu son soutien à une lettre de coalition à la FTC les exhortant à entreprendre un examen complet des guides verts en disant « sans garde-fous sur ce terme, ou sans données pour étayer ces affirmations, il y a un risque que le terme perde son sens, ou même préjudiciable aux efforts visant à promouvoir des pratiques environnementales saines.

« Lorsque nous avons rejoint PoliticallyInFashion dans le but de mettre à jour les guides verts, cela expliquait exactement qui nous sommes en tant que marque et ce que nous pensons que l’avenir de la mode deviendra : responsable envers la terre et humain envers les gens », a déclaré Corey Page Spencer. , cofondateur d’Amendi, ajoutant que la réglementation est la clé pour « catalyser un véritable changement dans l’industrie de la mode ».

Depuis cet effort initial, PoliticallyInFashion a recueilli 40 signatures d’organisations telles que Sustainable Brooklyn, Wearable Collections, The OR Foundation et New York University Stern School of Business Social Impact and Sustainability Association, entre autres.

Ce n’est pas la première fois que les efforts ont abouti à une lettre signée aux décideurs, appelant à une action globale.

L’activisme de marque est devenu une caractéristique déterminante au cours de la dernière année. En février 2021, la journaliste Elizabeth Segran a déclenché une vague dans une lettre de demande au président Biden pour nommer un « tsar de la mode », une personne de haut niveau qui « tiendrait l’industrie responsable de ses violations des droits de l’homme et de l’environnement », qui a attiré le soutien d’Allbirds, Mara Hoffman et ThredUp.