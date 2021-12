La FTC vient de poursuivre pour bloquer l’accord Nvidia-Arm. Qu’est-ce que cela signifie pour NVDA Stock ?

Jeudi, la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a poursuivi Nvidia (NASDAQ :NVDA) comme moyen de bloquer son acquisition de 40 milliards de dollars d’une société de semi-conducteurs Bras. L’action NVDA est en baisse de 5,8% aujourd’hui, les investisseurs exprimant des doutes quant à la plus grosse acquisition de l’histoire de l’industrie.

Source : Hairem / Shutterstock.com

Nvidia et Arm sont sur une trajectoire de collision depuis plus d’un an. Après avoir annoncé son intention d’acheter Arm au conglomérat japonais SoftBank (OTCMKTS :SFTBY) en septembre 2020, Nvidia a fait l’objet d’un examen minutieux par une variété d’investisseurs, de professionnels du secteur et de plusieurs pays. La dernière action de la FTC renforce le sentiment populaire que l’accord est trop débilitant pour le marché des puces dans son ensemble.

Pour donner un peu de contexte, Arm est le titulaire du brevet de bon nombre des semi-conducteurs les plus populaires au monde. Cependant, il ne les fabrique pas lui-même, mais délivre des licences pour produire des semi-conducteurs à l’aide de ses brevets. Pratiquement tous les grands fabricants de puces sont des clients d’Arm, y compris Microsoft (NASDAQ :MSFT), Qualcomm (NASDAQ :QCOM) et Intelligence (NASDAQ :INTC).

Nvidia, propriétaire d’Arm, pourrait être fatal à tout le monde. Tout fabricant de puces qui acquiert Arm gagnerait immédiatement un avantage concurrentiel et resserrerait probablement davantage les lignes d’approvisionnement. Si Nvidia commençait à retirer des licences à d’autres fabricants de puces, les problèmes de monopole seraient plus que justifiés. Pire encore, l’acquisition pourrait fournir à Nvidia des informations sur les stratégies de production de nombreux concurrents. Cela pourrait empêcher Arm d’innover dans des domaines qui ne profitent pas immédiatement à son nouveau propriétaire.

Les commentateurs sortent du bois pour donner leur avis sur l’accord incertain. Voyons ce que certains experts attendent de l’accord à l’avenir.

Mort ou vif? NVDA Stock in Flux comme les investisseurs expriment le doute.

De nombreux investisseurs voient l’intervention de la FTC à la fois comme une fatalité et un obstacle inébranlable au jeu de pouvoir de Nvidia. Cela dit, même lorsque l’accord a été annoncé, les préoccupations réglementaires étaient apparentes. Essentiellement, cela signifie que l’improbabilité de l’acquisition peut avoir peu d’effet sur les objectifs de prix.

L’analyste du CFRA, Angelo Zino, est du même avis.

«Nous pensons que la nouvelle met essentiellement un clou dans le cercueil d’un accord potentiel (nous attribuons maintenant moins de 10 % de probabilité), mais nous avons vu peu de chances de succès dès le départ compte tenu des obstacles réglementaires. Du point de vue de l’investissement, cette nouvelle n’a aucun impact sur notre recommandation ou notre objectif de prix et nous pensons que la plupart des investisseurs sont bien conscients des défis d’une transaction en cours. »

Zino considère toujours les actions NVDA comme un « achat ».

Tout le monde n’est pas aussi pessimiste sur l’acquisition. En fait, certains espèrent toujours que Nvidia pourra conclure l’accord record.

« Nous envisageons une voie à suivre si Nvidia peut présenter des solutions qui, entre autres options, pourraient inclure la création d’un » mur de Chine « entre le moteur de recherche et développement et les contrats commerciaux Arm afin d’atténuer les problèmes de réglementation antitrust. » Les analystes de Citibank, Atif Malik et Amanda Scarnati, ont déclaré

Cet accommodement proposé permettrait au moins d’apaiser certains problèmes de jeu déloyal que présente l’accord actuel et pourrait être la seule voie à suivre.

« Même si Nvidia ne finalise pas son acquisition d’ARM Holdings, la demande pour NVIDIA AI continue de s’accélérer. Nvidia est tout au sujet de l’IA et de l’omniverse/métaverse », a déclaré Ivan Feinseth de Tigress Financial Partners.

C’est une raison couramment citée pour l’objectif de prix stable de Nvidia. Nvidia mène à certains égards la charge du métaverse souvent mentionné, une industrie estimée à terme à valoir des milliers de milliards de dollars. Le métavers n’était même pas un sujet de conversation lorsque Nvidia a annoncé l’acquisition. Il semble que Nvidia ait beaucoup de domaines dans lesquels se ramifier, même sans Arm à ses côtés.

À la date de publication, Shrey Dua n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.