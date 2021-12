La fuite d’Android 13 révèle de nouvelles fonctionnalités sur lesquelles Google travaille

La plupart des utilisateurs d’Android ne peuvent toujours pas passer à Android 12, mais la première fuite d’Android 13 est déjà arrivée. Cette semaine, XDA a obtenu des captures d’écran d’une « version très ancienne d’Android 13 » à partir d’une source anonyme. Les fonctionnalités de cette première version sont toujours en développement, et comme le note XDA, il n’y a aucun moyen de savoir si l’une d’entre elles sera présente dans le premier Android 13 Developer Preview l’année prochaine. Cela dit, ils nous donnent une idée de ce sur quoi Google se concentre pour sa prochaine mise à jour logicielle majeure.

La fuite d’Android 13 révèle les fonctionnalités à venir

App Languages ​​est la première des quatre fonctionnalités que XDA a repérées dans la fuite d’Android 13.

Comme le note XDA, Android propose depuis longtemps une fonctionnalité de langue universelle qui s’applique automatiquement sur l’ensemble de l’appareil. Les applications peuvent également comporter des paramètres de langue spécifiques, mais très peu le font réellement. Par conséquent, les utilisateurs multilingues doivent généralement choisir une seule langue à utiliser dans toutes leurs applications.

Dans Android 13, Google prévoit d’introduire une nouvelle fonctionnalité App Languages ​​pour résoudre ce problème. Le nouveau paramètre permet aux utilisateurs de choisir la langue qu’ils souhaitent utiliser pour chaque application individuelle sur leur téléphone ou leur tablette. Google propose également des suggestions de langues pour chaque application.

À part le piratage de votre appareil, il y a peu de choses qu’une application peut faire à n’importe quel utilisateur plus que de le spammer avec des notifications. Google semble résoudre ce problème avec une toute nouvelle autorisation d’exécution pour les notifications dans Android 13. Tout comme vous pouvez maintenant décider si vous souhaitez qu’une application puisse accéder à votre caméra ou à votre microphone, vous devriez pouvoir dire à une application si ou non, il peut vous envoyer des notifications. XDA dit que la fonctionnalité ne fonctionne pas encore complètement.

Android 12 fonctionnant sur les téléphones Google Pixel 6. Source de l’image : Google

Autres nouvelles fonctionnalités à venir sur Android 13

Il existe également des preuves dans les captures d’écran de la fuite d’Android 13 que Google prépare une nouvelle fonctionnalité appelée TARE. TARE signifie The Android Resource Economy, et XDA dit qu’il « se concentre principalement sur la gestion de la consommation d’énergie sur l’appareil ». C’est un système intelligent qui devrait aider à économiser la batterie du téléphone. Comme l’explique XDA, TARE récompense les « crédits de ressources Android » aux applications en fonction du niveau de batterie faible. Les applications peuvent ensuite « dépenser » ces crédits pour effectuer certaines tâches. Android fixera également des limites au nombre de tâches qu’une application peut effectuer.

Enfin, XDA révèle qu’Android 13 inclura un nouveau paramètre d’écran de verrouillage pour basculer la disposition de l’horloge. Dans l’état actuel des choses, l’horloge passe automatiquement d’une disposition sur deux lignes à une disposition sur une seule ligne lorsque des notifications apparaissent. Le nouveau paramètre permet aux utilisateurs de conserver la mise en page sur une seule ligne à tout moment.

Ce ne sont évidemment que quelques-unes des fonctionnalités et des changements qui seront apportés à Android 13. Dans les semaines et les mois à venir, d’autres fuites vont inévitablement surgir, et le premier Android 13 Developer Preview ne sera pas loin derrière. En attendant, Android 12 continuera à être déployé sur plus d’appareils.