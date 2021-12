La fuite d’Ant-Man 3 nous donne un premier aperçu du prochain méchant effrayant de Marvel

Après un an d’histoires MCU Phase 4, il est clair que Marvel aurait pu faire un bien meilleur travail avec les méchants d’Infinity Saga. Il nous a fallu plus d’une décennie et 20 films pour enfin arriver à Thanos (Josh Brolin). Et puis nous avons perdu Thanos deux fois dans le même film, Marvel tuant deux variantes de ce méchant emblématique du MCU. Comparativement, la phase 4 nous lance plusieurs grands méchants dès le départ. Ils ne sont pas seulement terrifiants, ils sont plus gros et plus méchants que Thanos ne l’a jamais été. Les Avengers n’ont aucune idée de ce qui les attend, mais nous le savons. Et une toute nouvelle fuite d’Ant-Man 3 nous donne un premier aperçu du grand successeur de Thanos, Kang le Conquérant (Jonathan Meyers).

Attention : quelques spoils suivent ci-dessous.

Tous les nouveaux méchants Marvel

Nous avons expliqué après Loki – et encore après Et si… ? et Eternals – pourquoi Kang est l’ennemi le plus effrayant auquel les Avengers pourraient être confrontés. Il ne s’agit pas seulement de la puissance pure, car Thanos avec les Infinity Stones pourrait être plus puissant que Kang. Il en va de même pour l’Infinity Ultron dans What If…?. Sans oublier Strange Supreme (Benedict Cumberbatch). Et Arishem (David Kaye) semble être une menace encore plus terrifiante que tout le monde réuni.

Mais compte tenu de tout ce que nous avons vu jusqu’à présent, c’est Kang qui est probablement le méchant le plus difficile à battre. Et nous allons avoir le premier vrai avant-goût de Kang dans Ant-Man 3, qui devrait sortir en 2023. Cependant, avant d’en venir à cette première fuite d’Ant-Man 3, je vais vous rappeler ce qui rend Majors ‘ caractère si terrifiant.

Kang fait quelque chose qu’aucun des autres méchants ne peut faire. Il peut contrôler le temps, comme nous l’a montré la variante He Who Remains de Loki. Il peut contrôler les délais afin de pouvoir annuler tous les autres méchants. Kang peut déclencher des événements qui pourraient transformer Thanos, Infinity Ultron et Arishem en marionnettes.

Tous ces nouveaux méchants de Marvel pourraient s’avérer être des menaces encore plus importantes pour les Avengers que Thanos. Nous mettrons cependant une épingle dans Infinity Ultron, que The Ancient One (Jeffery Wright) a réussi à neutraliser dans What If…?. Mais nous pouvons ajouter Wanda (Elizabeth Olsen) à la liste des antagonistes de la phase 4, car elle est sur le point de vivre une grave folie.

Kang (Jonathan Majors) expliquant comment il a isolé la chronologie en mettant fin aux guerres multiversales. Source de l’image : Marvel Studios

La fuite d’Ant-Man 3

Techniquement, nous avons déjà vu Kang. La version He Who Remains de Loki est à quoi ressemble Kang. Sans oublier que la finale de l’émission télévisée nous offre une statue de Kang au nouveau TVA que Loki (Tom Hiddleston) découvre. Mais ce n’est toujours pas la même chose.

Avance rapide jusqu’à début décembre, et la fuite suivante d’Ant-Man 3 a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. C’est une image de Ant-Man and the Wasp: Quantumania merchandising pour l’équipe de cascadeurs du film.

On y voit le casque de Scott Lang (Paul Rudd) du costume Ant-Man, avec un énorme trou sur un côté. C’est un rappel déchirant du casque cassé d’Iron Man dans Endgame.

La fuite d’image d’Ant-Man 3 montre Kang le Conquérant dans le casque cassé d’Ant-Man. Source de l’image : Le Cirque Cosmique

Mais ce qui est plus intéressant, c’est le reflet sur le casque. Nous regardons probablement Kang dans cette image. Comme l’explique The Cosmic Circus, la fuite suggère que nous obtiendrons un costume de Kang précis dans Ant-Man 3. La finale de Loki a également fait allusion au costume de Kang basé sur la bande dessinée.

La réflexion ne suffit pas à révéler de gros spoilers Quantumania. Mais nous supposons que Scott Lang & Co. se lancera dans un autre voyage dans le royaume quantique, où ils affronteront probablement au moins une variante de Kang. Le royaume quantique est probablement l’endroit où la TVA opère, bien que ce ne soit que de la spéculation à ce stade.

Mis à part Ant-Man 3 et Kang, le film s’ouvre le 28 juillet 2023, après le récent remaniement du calendrier de Marvel. Cela signifie que nous sommes loin de voir les majors jouer Kang dans ce film en particulier. Inutile de dire que le personnage pourrait également apparaître dans la saison 2 de Loki et d’autres productions avant cette date.