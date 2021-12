La fuite d’Assassin’s Creed Valhalla révèle la mise à jour « la plus ambitieuse » à ce jour

Alors que nous savions déjà qu’Assassin’s Creed Valhalla devrait officiellement recevoir une deuxième année de mises à jour, les détails concernant ces mises à jour ont été rares. Cependant, grâce à une fuite assez importante d’un magasin chinois, nous avons maintenant une meilleure idée de l’endroit où Eivor pourrait se diriger pour sa prochaine aventure nordique.

Repérée à l’origine sur Reddit, la prochaine extension de Valhalla s’appellerait « Dawn of Ragnarok ». Tous les amateurs de mythologie nordique dans le public reconnaîtront probablement à quel point ce phrasé est intéressant – Ragnarok signale évidemment la fin de toutes choses, mais en plus d’être la première extension de plusieurs, cela est littéralement appelé l’aube de Ragnarok, impliquant un interconnexion potentielle entre les prochains DLC.

Dans cet esprit, il n’est pas étonnant qu’Ubisoft ait prétendument décrit Dawn of Ragnarok comme « l’extension la plus ambitieuse de l’histoire de la série » selon une description Google Translated du DLC. Si vous êtes préoccupé par les spoilers potentiels pour l’extension, il est probablement préférable de s’abstenir de continuer à lire, car il y a beaucoup de choses à déballer ici.

« Cette fois, Eivor doit personnellement expérimenter le destin d’Odin, la guerre du Nord et le destin du dieu de la sagesse », lit-on dans la description grossièrement traduite. « Le monde de la mythologie, assumant la tâche urgente de sauver des enfants, libérant le tout nouveau pouvoir surnaturel de la foudre. Après cette choquante légende viking, sauvez votre chair et votre sang avant que les dieux ne soient engloutis par la catastrophe. (sic)

L’histoire semble également inclure le « royaume du givre et des flammes », faisant probablement référence à Niflheim et Muspelheim, respectivement, ainsi qu’aux nains, bien que la traduction rende difficile de déterminer où la fiction de Valhalla place leur origine. Contrairement à la représentation du personnage par God of War, Baldr ressemble à l’un des gentils ici. Malheureusement, il a été kidnappé par un énorme géant du feu nommé Surtr.

Nous pouvons également recueillir un certain nombre d’informations supplémentaires à partir des images elles-mêmes. Yggdrasil, communément appelé l’arbre du monde, a l’air de brûler. Étant donné que Surtr est la figure qui marche contre les Ases à Ragnarok et, encore une fois, est littéralement un géant du feu, cela a du sens pour l’éponyme Dawn of Ragnarok. D’autres images montrent clairement Eivor dans le royaume enflammé de Muspelheim, qui fait probablement partie d’un effort pour sauver Baldr ou enquêter sur Surtr.

Certaines captures d’écran sont encore plus intéressantes. L’une montre deux versions d’Eivor aux côtés d’un loup massif, qui est probablement Fenrir de la mythologie nordique, le fils de Loki qui a prophétisé de tuer Odin à Ragnarok. Notamment, il manque un œil aux deux versions d’Eivor. Étant donné que l’explication de Valhalla pour la perte d’un œil d’Odin est qu’il peut renaître sous le nom d’Eivor après Ragnarok, le fait qu’Eivor semble en perdre un canoniquement de nos jours mérite d’être pris en compte, surtout si le loup est censé être Fenrir. En dehors de cela, Eivor tient également une hache faite de givre et de flammes, ce qui est particulièrement intrigant si l’on considère que la plupart des armes légendaires de la mythologie nordique sont des épées.

C’est tout ce que nous avons pu extrapoler à partir des rumeurs jusqu’à présent. Selon la fuite, Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok devrait sortir le 10 mars 2022 et sera la première de plusieurs extensions étoffant davantage l’histoire d’Eivor.

Écrit par Cian Maher au nom de GLHF.