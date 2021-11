La fuite de BioShock 4 prétend que le nom est BioShock Isolation et se déroule dans une nouvelle ville

BioShock 4 est-il l’histoire de deux villes ? (photo : 2K)

Les premiers vrais détails sur le nouveau BioShock semblent avoir fuité, décrivant des villes jumelles situées au-dessus et au-dessous du sol.

Cela fait maintenant huit ans que BioShock Infinite est sorti et bien que ce ne soit rien comparé à Half-Life 2, il est très surprenant que rien d’officiel n’ait jamais été dit sur un nouveau jeu, même s’il est connu pour être en développement.

La dernière fois que BioShock 4 a été mentionné, c’était dans la méga fuite Nvidia, qui s’est jusqu’à présent avérée tout à fait exacte, et quelques offres d’emploi qui le décrivent comme un jeu de rôle en monde ouvert et impliquent qu’il se déroule dans un nouvel emplacement jamais vu auparavant. dans la serie.

Maintenant, une prétendue fuite suggère que le nouveau jeu s’appelle BioShock Isolation et qu’il tourne autour de deux villes se battant dans une « guerre verticale », l’une au-dessus du sol et l’autre au-dessous.

Variante du logo #Bioshock Isolation (le titre peut changer) – Situé dans une ville dystopique isolée pour les nouveaux franchisés

– Moteur irréel 5

– Développé par des vétérans d’Irrational Games et des personnes qui ont travaillé sur Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia 3, Deus Ex: MD

– Annonce T1 2022 pic.twitter.com/BwyXKp1LKK – Oups fuites (@oopsleaks) 17 novembre 2021

C’est un concept assez familier de la science-fiction classique, la fuite affirmant que la ville au-dessus du sol est libre et riche, et dirigée par un entrepreneur prospère, tandis que celle d’en-dessous est dirigée par un dictateur.

C’est la seule information sur le jeu lui-même cependant, avec le compte Twitter Oops Leaks indiquant que le jeu est développé par des vétérans des titres précédents, ainsi que par des personnes qui ont travaillé sur Watch Dogs : Legion, Shadow Of The Tomb Raider, Mafia 3, et Deus Ex : L’humanité divisée.

La fuite prétend également que le jeu utilisera Unreal Engine 5 et sera révélé au début de l’année prochaine, donc pas aux Game Awards le mois prochain.

Tout cela semble très crédible, mais le problème est que les deux actifs qui ont été divulgués seraient très faciles à falsifier, car il n’y a pas de captures d’écran ou d’informations détaillées.

Il est grand temps que le nouveau jeu soit officiellement révélé, donc si cela s’avère être un faux, cela signifie qu’une révélation des Games Awards est de retour sur les cartes.

Une diapositive de la nouvelle présentation de pitch de jeu #Bioshock. Il pourrait y avoir deux villes avec une idéologie radicalement différente, l’une d’entre elles située sous terre juste en dessous de l’autre, partageant toutes deux une zone frontalière « inversée » avec une « guerre verticale » déclenchée. pic.twitter.com/Cy6fddJmV1 – Oups fuites (@oopsleaks) 27 novembre 2021

