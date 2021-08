La fuite de Destiny 2 met la spéculation sur la reine des sorcières en surmultipliée

Capture d’écran : Bungie

Les spéculations sur un lot notoire de fuites supposées de Destiny 2 ont atteint un paroxysme avant la saison 15 et l’extension Witch Queen révèle. Le tireur de butin de service en direct de Bungie n’est pas étranger à l’exploration de données en profondeur des joueurs et à la théorisation basée sur ces résultats, mais ce qui rend les dernières fuites rumeurs en cours si notables, c’est à quel point le studio continue de donner raison.

Spoilers possibles à suivre. Si vous voulez entrer dans Season of the Lost avec une ardoise complètement vierge, il vaut mieux revenir en arrière maintenant.

Avant la grande vitrine annuelle de Destiny 2 demain, Bungie a publié aujourd’hui un teaser de 15 secondes pour la révélation de la reine des sorcières qui montre le dieu de la ruche Savathûn, un personnage posé comme le maître de la ruse et de la tromperie, marchant dans un lac sombre rempli de corps de morts Serfs. « La vérité est une drôle de chose, dit-elle. Ce sont d’abord les joueurs qui regardent un personnage qui a longtemps travaillé contre eux dans l’histoire, présentée de manière dramatique. Le teaser a également une fois de plus rappelé aux fans un énorme tourbillon mystérieux de fuites qui a commencé à circuler plus tôt cette année.

Mais j’y reviendrai dans une seconde. Tout d’abord, une taxonomie rapide des fuites apparentes de Destiny 2. Il y a eu la “fuite du Bloc-notes” qui a commencé à faire le tour quelques jours seulement avant la mise en ligne de Season of the Splicer début mai. Il est censé provenir du serveur de discorde de raidsecrets où les fans échangent des rumeurs et des découvertes, ainsi qu’une image affirmant que le fichier datait d’une semaine avant que Bungie n’ait même révélé la saison 14. Le matériel comprenait des éléments potentiellement importants, allant des affirmations selon lesquelles Osiris était en fait Savathûn et qu’un nouvel élément introduit dans le jeu serait un pouvoir épineux appelé “vapeur”.

G/O Media peut toucher une commission

Une grande partie de cette fuite s’est avérée à plusieurs reprises légitime. Il a également fait référence au nouveau logiciel anti-triche à venir dans le jeu. La semaine dernière, Bungie a confirmé que Destiny 2 bénéficierait du support anti-triche de BattlEye la saison prochaine. La fuite a indiqué que la saison 15 s’appellerait Season of the Lost et mettrait en vedette Mara Sov, ce que Bungie a récemment confirmé également. La fuite a également correctement prédit plusieurs changements à venir dans le bac à sable de Destiny 2.

Mais il y a aussi des choses qui semblent moins probables que cela se produise. La fuite du Bloc-notes mentionne un contenu lié à Halo qui célébrerait le 30e anniversaire de Bungie en tant que studio de jeux. Le fait que la vitrine Destiny 2 de cette année se déroule le même jour que la prochaine vitrine Xbox de Microsoft a rendu ce détail encore plus convaincant. Paul Tassi de Forbes, cependant, a récemment rapporté qu’aucun crossover Halo n’était actuellement en préparation.

Puis en juillet, il y a eu la « fuite de Pastebin ». Cela incluait la fuite du Bloc-notes en haut ainsi qu’une tonne d’autres choses, y compris beaucoup plus de détails sur la prochaine extension de Witch Queen comme Savathûn ayant un dreadnought en orbite autour de Mars similaire au nouvel emplacement de l’extension Taken King de Destiny 1. Certains membres de la communauté Destiny 2 sont venus traiter la fuite de Pastebin comme si c’était juste la version complète de la fuite du Bloc-notes. D’autres pensent qu’il s’agit simplement d’une sorte de document maître rassemblant un tas de rumeurs provenant de différentes sources, et les débats sur sa véracité ont divisé le subreddit RaidSecrets Destiny en écoles de pensée concurrentes. Il y avait une information en particulier qui était trop difficile à digérer pour certains fans : Savathûn obtenant son propre Ghost.

L’extension Taken King de 2015, considérée par beaucoup comme l’âge d’or du début de Destiny, a introduit le Livre des Douleurs, un texte semblable à l’Ancien Testament qui a servi d’histoire d’origine pour la Ruche et plus précisément que les pouvoirs de Savathûn et de ses frères et sœurs provenaient des larves de dieu ver. trouvé au plus profond de leur monde d’origine appelé le Fondement qui vivait à l’intérieur d’eux en tant que symbiotes.

Capture d’écran : Bungie

Alors que les fantômes viennent du Voyageur (un pouvoir extraterrestre supposément bienveillant) et peuvent faire revivre les Gardiens indéfiniment, les symbiotes sont de nature maléfique et maudissent efficacement les dieux de la Ruche pour qu’ils cèdent à leurs instincts les plus bas en échange de pouvoir. Certains traditionalistes de Destiny 2 ne voient pas comment Savathûn ou tout autre agent des ténèbres pourrait jamais obtenir un fantôme parce qu’ils ne le méritent pas. Pour d’autres, cela est parfaitement logique étant donné l’accent mis récemment par Bungie sur les arcs de rédemption et le renforcement de l’agence morale de ses races extraterrestres auparavant unidimensionnelles.

Comment est-ce lié au teaser d’aujourd’hui ? En plus de la fuite de Pastebin, une image distincte qui proviendrait de la même source montrait un concept art brut pour l’extension Witch Queen représentant Savathûn avec un fantôme. L’image était beaucoup plus facile à écarter jusqu’à ce que Bungie confirme aujourd’hui que le rendu divulgué de Savathûn, couronne osseuse hérissée et tout, est exact. Cela correspondrait également à des théories comme celle de Phil Hornshaw de GameSpot selon laquelle Season of the Splicer n’était pas une tentative à toute épreuve de détruire la dernière ville, mais plutôt un prélude aux joueurs faisant équipe avec Savathûn contre d’autres ennemis.

Il y a quelque temps, Bungie a exprimé son mécontentement croissant à l’égard des puissants mineurs de données et de la culture des spoilers du jeu. La prolifération de fuites qui ne s’avèrent que partiellement réelles fait que l’on se demande si, peut-être, il s’agit d’une tentative active de garder les joueurs légèrement hors de la base. Les “fuites” trompeuses ne sont pas inconnues, Respawn l’a fait l’année dernière avec Apex Legends en envoyant de faux détails sur un personnage à venir. De plus, Savathûn est essentiellement censé être le Loki de l’univers Destiny. Ainsi, lorsqu’elle appelle la vérité « une chose amusante » dans le teaser d’aujourd’hui et que le slogan marketing de l’événement de demain est « survivre à la vérité », et vous avez tous les ingrédients pour que les fans tombent la tête la première dans le terrier du lapin Destiny.

Heureusement, nous saurons assez tôt à quel point tout cela est vrai. La vitrine de Destiny 2 de demain débute avec un pré-spectacle à 11h00 HE.