La fuite de Doctor Strange 2 dit que Marvel introduira une nouvelle équipe de super-héros que nous attendions

Docteur étrange dans le multivers de la folie est de loin le projet MCU le plus attendu de 2022. C’est surtout compte tenu de ce qui vient de se passer dans Spider-Man: No Way Home. Le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) vient tout juste de commencer à apprendre ce qu’est le multivers, pensant bêtement que c’est peut-être son sort qui a déclenché les événements de No Way Home. La vérité est cependant bien plus grande que cela. Les problèmes actuels du multivers ne seraient pas possibles sans les événements de Loki. La meilleure partie de Doctor Strange 2 est qu’il inclura des camées incroyables dans le film car c’est une aventure multivers. Et le multivers laisse Marvel faire ce qu’il veut. Par exemple, un nouveau rapport affirme que Doctor Strange 2 présentera les Inhumains, en plus de tous les autres camées fous. Remarquez, certains spoilers MCU pourraient suivre ci-dessous.

Les tout nouveaux super-héros de Marvel

Marvel a dévoilé un nombre surprenant de titres MCU Phase 4 fin juillet 2019, y compris divers films et émissions de télévision. Ce dernier était un nouvel aspect du MCU, rendu possible par Disney Plus.

Depuis lors, Marvel a ajouté de nombreux projets supplémentaires à la phase 4. Mais il n’a pas encore annoncé la suite d’Avengers 5 que tant de fans attendent.

Nous avons souvent expliqué que Marvel doit reconstruire le MCU suite aux événements de Endgame. Le studio présentera de nouveaux héros et méchants et permettra au public de connaître ces personnages avant de passer à des croisements massifs comme un nouveau film Avengers.

Kevin Feige n’a pas encore annoncé de plans concernant les Inhumains. Mais la phase 4 comprendra de nombreuses nouvelles équipes. Nous avons vu les Eternals plus tôt cette année, et Doctor Strange 2 devrait présenter les Illuminati. Marvel a annoncé le premier film des Quatre Fantastiques et a déclaré qu’il prévoyait de faire de nouveaux projets X-Men sur la route.

Séparément, Marvel a commencé à créer d’autres équipes, notamment les Thunderbolts et les Young Avengers. Ou mieux, Marvel prépare le terrain pour des croisements épiques à l’avenir.

Dans cet esprit, ajouter les Inhumains à la liste des personnages MCU a du sens. Et Doctor Strange 2 est le film pour les présenter.

Les débuts des Inhumains dans Doctor Strange 2

Les rumeurs de Multiverse of Madness disent que le film offrira quelques camées fantastiques. Et c’est ce que les fans attendent d’un film multivers.

Tobey Maguire et Andrew Garfield ont repris leurs rôles de Spider-Man pour No Way Home, faisant du film un énorme succès. Ce ne sont pas seulement les variantes de Spider-Man qui ont traversé. Nous avons également cinq méchants des précédents films de Spider-Man. Ensuite, il y avait les petits camées de Charlie Cox et Tom Hardy.

Diverses fuites de Doctor Strange 2 ont déclaré plus tôt cette année que des personnages comme Deadpool, Wolverine, Loki, X-Men de l’univers Fox et même Iron Man pourraient apparaître dans Multiverse of Madness. L’ajout d’Inhumains à la liste semble raisonnable même s’il n’y a pas de plans immédiats pour utiliser ces héros dans les histoires du MCU.

Des sources censées être familières avec l’affaire ont informé Fandom Wire qu’un membre particulier d’Inhumans apparaîtra dans Doctor Strange 2.

Le leader des Inhumains, Black Bolt, fera ses débuts dans le film en tant que membre du groupe Illuminati que le docteur Strange rencontre. Le rapport note qu’Anson Mount jouera le personnage. Le même acteur a joué dans l’émission télévisée de courte durée Inhumans qui n’est pas connectée au MCU.

Ce qui est plus intéressant à propos de cette rumeur de Doctor Strange 2 Inhumans, c’est que Black Bolt aurait été dans le script avant les reprises. Marvel a lancé une série de reprises il y a quelques mois, après avoir retardé la sortie de Multiverse of Madness. Les rumeurs ont dit que Marvel voulait résoudre certains problèmes avec le scénario et ajouter plus de camées. Ensuite, une fuite récente indique que Marvel a ajouté de nombreux camées dans les reprises.

Doctor Strange dans le multivers de la folie débute le 6 mai 2022, ce qui nous laisse près de six mois à attendre.