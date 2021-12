La fuite de Doctor Strange 2 Lego gâte un méchant majeur

Doctor Strange 2 fait l’objet de nombreuses reprises, avec un rapport récent indiquant que l’équipe travaillera 24 heures sur 24 jusqu’à Noël. Marvel aurait dû corriger le scénario et ajouter quelques camées supplémentaires. C’est pourquoi le studio a reporté Multiverse of Madness à début mai 2022. Le retard de la date de sortie n’aura pas d’impact sur le merchandising de la suite, et nous avons déjà commencé à voir des fuites de jouets assez révélatrices. Le dernier se présente sous la forme d’un ensemble Doctor Strange 2 Lego qui offre un gros spoil : nous pourrions connaître l’identité de l’un des principaux méchants du film. Il faut se méfier, énormes spoilers de Doctor Strange dans le multivers de la folie Suivre ci-dessous.

Les méchants du multivers de la folie

Avant que les nouvelles des nouvelles prises de vue de Doctor Strange 2 ne tombent, et bien avant que les photos de l’ensemble Lego ne soient mises en ligne, nous avons vu de nombreux spoilers. Une incroyable fuite de complot nous a dit qui est censé être le vrai méchant de Doctor Strange 2.

Nous verrons beaucoup d’antagonistes dans le film, selon cette fuite. Ils combattront Strange & Co. dans différentes réalités. La liste des méchants potentiels comprend Mordo (Chiwetel Ejiofor) dans la réalité principale et une variante plus sombre de Strange (Benedict Cumberbatch) ailleurs. Il mentionne également Shuma Gorath, un méchant Marvel énorme et très effrayant des bandes dessinées. Mais la fuite a indiqué que Wanda (Elizabeth Olsen) sera le principal méchant du film.

Le monstre démoniaque Shuma Gorath borgne est le genre de méchant terrifiant auquel vous vous attendez pour un film de Doctor Strange. La suite sera une histoire d’horreur après tout. Mais ce ne sera pas la principale menace pour les Avengers dans le film. Et certaines des rumeurs de reprise disent que Marvel veut atténuer Wanda, qui devenait un antagoniste terrifiant après la fin de la production initiale.

Où se situe la fuite de l’ensemble Lego dans toutes ces spéculations sur Doctor Strange 2 ? Eh bien, cela semble confirmer que nous aurons effectivement un méchant borgne et tentaculaire dans le film. Mais il portera un nom différent.

Casse-tête de Doctor Strange 2. Source de l’image : Booktopia

Fuite de l’ensemble Lego Doctor Strange 2

La fuite du puzzle Doctor Strange 2 ci-dessus nous a récemment dit que Shuma Gorath serait dans le film, taquinant une confrontation épique entre les sorciers et le monstre géant ressemblant à une pieuvre.

La fuite de Lego semble confirmer cette fuite de Doctor Strange 2, mais avec une énorme torsion. Nous avons maintenant un titre pour l’ensemble Lego divulgué, ainsi qu’une description et une liste de personnages. Plutôt que Shuma Gorath, le monstre borgne est étiqueté comme Gargantos.

L’ensemble Lego s’intitule Gargantos Showdown et comprend trois minifigs : Doctor Strange, America Chavez et Wong. Xochitl Gomez et Benedict Wong joueront dans Multiverse of Madness en tant que Chavez et Wong. C’est Gargantos qui nous intrigue. Voici comment Lego décrit le monstre :

Gargantos, le monstre géant et borgne, repère le docteur Strange, Wong et America Chavez et se tortille sur ses longs tentacules verts vers les 3 héros. Les pouvoirs spéciaux et les armes de l’équipe seront-ils suffisants pour vaincre le monstre ou seront-ils empêtrés dans des tentacules ? Vous seul pouvez décider.

Les fuites de MCU Lego ne sont pas toujours révélatrices

Les fans de l’univers Avengers sont probablement bien conscients que les décors Lego arrivent des mois avant les films sur lesquels ils sont basés. La même chose se produira avec cet ensemble Gargantos pour Doctor Strange 2. Mais les ensembles Lego ne gâcheront pas toujours l’action réelle des films.

Ils sont vaguement basés sur l’intrigue, car Marvel est connu pour vouloir garder les détails de l’intrigue MCU secrets pour les fans. Ils ne voudraient pas que les surprises de Doctor Strange 2 soient gâchées avant la sortie du film. Sans oublier que Multiverse of Madness subit des reprises importantes. Marvel pourrait toujours changer l’histoire de telle sorte que les fuites de Lego n’aient plus d’importance.

Dans cet esprit, la mention de Gargantos pourrait être un leurre pour Shuma Gorath. Ou ce pourrait être le véritable Gargantos, un monstre géant de la bande dessinée qui était sous le contrôle du méchant lémurien Naga. À son tour, ce personnage a des liens avec Namor, que nous espérons voir bientôt dans le MCU.

En d’autres termes, il semble peu probable que Gargantos soit vraiment le méchant principal de Doctor Strange 2. Mais ce personnage pourrait toujours être un méchant majeur du film. Et c’est certainement un excellent jouet à assembler dans un ensemble Lego basé sur Avengers.