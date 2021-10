La fuite de ‘Doctor Strange 2’ révèle la véritable identité du principal méchant

Docteur étrange dans le multivers de la folie est dans environ six mois, en supposant que Marvel s’en tienne à ses plans de sortie. Nous n’avons toujours pas de bande-annonce pour la suite très attendue de Doctor Strange, et nous n’en aurons peut-être même pas une jusqu’à ce que Spider-Man: No Way Home arrive en salles. C’est là que le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) devrait apparaître ensuite, comme nous le savons déjà grâce à la bande-annonce de No Way Home. Et c’est aussi une histoire multivers. Mais les rumeurs de Doctor Strange 2 ont déjà commencé à arriver. Il se trouve qu’une fuite massive fait actuellement le tour, révélant à peu près tout ce qu’il y a à savoir sur la suite. Cela inclut l’identité du principal méchant de Doctor Strange 2. Avant d’aller plus loin, je vous rappelle que des spoilers massifs nous attendent.

La grande fuite de Doctor Strange 2

Un Redditor qui a publié à maintes reprises des informations précises sur le MCU a publié la prétendue intrigue du film il y a quelques jours. La fuite révèle certains des événements absolument fous auxquels nous serons censés assister dans le film Doctor Strange 2. Cette fuite semble correspondre à une fuite approfondie de l’intrigue Multiverse of Madness que vous pourriez découvrir sur des canaux Discord spécifiques dédiés aux fuites Marvel. Cette fuite provient également de Reddit, ayant été publiée récemment en tant que théorie.

Cela signifie que nous ne pouvons rien vérifier pour le moment. Les fuites Reddit et Discord, cependant, se lisent de la même manière. Ils semblent également crédibles, compte tenu de ce que nous avons vu jusqu’à présent dans la phase 4 du MCU en ce qui concerne les variantes de personnages et les méchants. Mais vous devez traiter tout ce qui suit comme des rumeurs non confirmées.

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, vous avez encore le temps de faire demi-tour et d’éviter ce qui suit. C’est parce que les énormes spoilers de Doctor Strange 2 suivent ci-dessous.

Bande-annonce de Spider-Man: No Way Home : Spider-Man (Tom Holland) et Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Source de l’image : Sony et Marvel

Les méchants mineurs

Comme toujours avec les histoires Marvel, nous aurons toutes sortes d’antagonistes dans le film. Des rumeurs au début de 2020 disaient que Wanda (Elizabeth Olsen) serait l’un des méchants du film, ou du moins un anti-héros. Ses intérêts ne s’aligneront pas sur tout le monde, et WandaVision l’a clairement indiqué. Wanda peut être un énorme méchant MCU. Elle souffre toujours, essayant de faire face aux pertes qu’elle a subies dans la vraie vie, mais aussi dans le monde fictif qu’elle a créé dans WandaVision.

Cela dit, un film intitulé Docteur étrange dans le multivers de la folie aura d’autres méchants. L’un d’eux est Mordo (Chiwetel Ejiofor), bien sûr. Nous nous attendions à ce que le personnage aille contre Doctor Strange, étant donné ce qui s’est passé dans le premier film. Selon la fuite de Reddit, nous verrons une autre variante de Mordo dans le film. Il est un Sorcier Suprême dans un univers et fait partie d’une version Illuminati. Bien que cela puisse sembler une grande tournure pour le personnage, ce Mordo trahira toujours Strange à un moment donné, le livrant aux Illuminati à un moment donné du film.

Avant cela, Mordo prime meurt aux mains de Wanda dans la chronologie principale, ce qui laisse déjà présager que Wanda peut être un méchant majeur dans le MCU.

Strange Supreme à côté de Thor dans Et si… ? remorque de mi-saison. Source de l’image : Marvel Studios

Les démons dans Doctor Strange 2

Ce ne serait pas un film de Doctor Strange sans d’horribles monstres. Ajoutez la partie “folie”, et nous devrions être dans un film d’horreur. Après tout, les premières fuites indiquaient que ce serait un film d’horreur MCU. Cette fois, ce n’est pas Dormamu qui va s’en prendre à Strange. Et il n’y a pas non plus de Mephisto dans la suite.

Mais les fuites de Reddit et de Discord disent que Shuma-Gorath est un méchant de Doctor Strange 2. Et tous deux disent que le monstre borgne n’est pas le principal antagoniste du film. C’est en fait Wanda la personne qui a convoqué Shuma-Gorath et d’autres méchants pour chasser America Chavez (Xochitl Gomez). Elle a le pouvoir de créer des portails entre les réalités, tandis que Wanda ne peut se projeter que dans l’astral dans d’autres mondes.

Séparément, il y a un autre type de méchant de milieu de gamme que nous allons expérimenter dans le film. Selon la fuite Discord, Strange se battra dans le film. Nous en avons déjà vu un aperçu dans What If…?, où Supreme Strange a tué une variante Strange régulière, absorbant ses pouvoirs. Une autre rumeur disait que nous verrons un Strange maléfique dans Multiverse of Madness.

Pendant que nous y sommes, nous aurons également une version Strange morte dans le film qui meurt au début du film en essayant de protéger Chavez. L’Étrange dans la réalité primaire devra se projeter astral dans le cadavre pour aider Chavez. La fuite Discord indique que les deux seront séparés en deux branches de réalité à un moment donné du film. Cette version morte de Strange ressemblera à un zombie, mais cela ne signifie pas qu’il sera un méchant.

Elizabeth Olsen dans le rôle de la sorcière écarlate dans le dernier épisode de WandaVision. Source de l’image : Marvel Studios

Le grand méchant révélé

Vous avez peut-être remarqué qu’un nom n’arrêtait pas d’apparaître lorsque vous parliez des méchants ci-dessus – et je ne fais pas référence au docteur Strange. C’est Wanda depuis le début. Et les fuites de Reddit et Discord disent que Wanda est bien la grande méchante du film.

Elle devient folle, essayant de sauter les réalités à la recherche de ses enfants. Après tout, WandaVision se retrouve avec Wanda entendant ses enfants imaginaires l’appeler. Comme dans l’émission télévisée, Wanda fera tout pour atteindre ses objectifs, même si cela signifie devenir un méchant complet à travers les univers.

La fuite de Reddit explique que Wanda tue certains des Illuminati tout en se projetant astrale dans une version d’elle qui se trouve être une femme au foyer avec des enfants dans cette réalité. La fuite Discord nous dit que Wanda tuera Charles Xavier et Balder le Brave. Elle blessera également le capitaine Marvel et le capitaine Carter de Monica Rambeau dans le même combat – on ne sait pas s’ils meurent.

Enfin, Wanda continuera à tuer ailleurs dans le film, y compris Kamar-Taj, où d’autres sorciers mourront de ses mains.

Si toutes ces informations sont authentiques, Wanda deviendra un méchant majeur de la phase 4 du MCU dans Doctor Strange 2. Mais, encore une fois, il n’y a aucun moyen de confirmer tout cela.