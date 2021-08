La fuite de Fitbit Charge 5 révèle ses fonctionnalités de suivi de santé robustes et son prix

in

Le prochain tracker de fitness de Fitbit a fuité il y a plus d’une semaine, montrant une énorme mise à niveau du Fitbit Charge 4 au moins en termes de conception. Une nouvelle fuite révèle maintenant les spécifications clés et le prix de la rumeur Fitbit Charge 5.

Repérée pour la première fois par le pronostiqueur Twitter SnoopyTech, une vidéo promotionnelle apparemment pour le Charge 5 indique que le tracker de fitness sera plus qu’un simple tracker de fitness typique. Le portable comportera apparemment des capacités ECG (électrocardiogramme) pour surveiller votre rythme cardiaque pour les conditions possibles.

La surveillance ECG se trouve généralement dans les montres intelligentes depuis ses débuts sur l’Apple Watch Series 4, donc son ajout à ce qui pourrait être l’un des meilleurs trackers Fitbit est un peu intéressant.

Le prochain tracker de fitness peut également offrir jusqu’à sept jours d’autonomie, jusqu’à 50 mètres de résistance à l’eau, un GPS intégré et 20 modes d’exercice. Toutes ces fonctionnalités vous coûteront 179 $, selon le leaker. C’est 50 $ de plus que le Charge 4 lors de son lancement.

En plus de l’ECG, le Charge 5 peut également inclure la possibilité de surveiller le stress avec un capteur EDA et de garder un œil sur vos mesures de santé. Cependant, certaines de ces fonctionnalités peuvent être disponibles uniquement pour les membres Fitbit Premium. Il semble également que le tracker offrira un abonnement gratuit de six mois à ses fonctionnalités exclusives. Le leaker prétend également que l’appareil prendra en charge Fitbit Pay, bien que Google Assistant ne soit peut-être pas à bord.

Le clip promotionnel sauvegarde également les fuites précédentes, suggérant que le prochain appareil portable a un corps plus arrondi et un écran couleur. Cela corrobore également les spéculations antérieures sur sa date de lancement, le 23 octobre, comme on le voit plusieurs fois dans la vidéo.

