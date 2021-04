La fuite de Fitbit Luxe montre un tracker de fitness OLED enveloppé dans du métal flashy

Fitbit prévoit de lancer son tracker de fitness «le plus élégant» appelé Fitbit Luxe. Le bracelet devrait être livré avec un écran OLED enveloppé dans un boîtier en métal.

Fitbit prévoit de dévoiler un nouveau tracker de fitness appelé Fitbit Luxe. Selon WinFuture, la société affirme que ce sera le Fitbit «le plus élégant» à ce jour.

Les images partagées par la publication montrent la rumeur Fitbit Luxe dans les coloris noir, blanc et rose. L’écran OLED du tracker de fitness est ce qui semble le plus frappant. Il aurait un boîtier en acier inoxydable que nous n’avions jamais vu sur les bandes Fitbit auparavant.

Les sangles du Fitbit Luxe utilisent un fermoir à boucle classique et, en fonction de la fuite, les utilisateurs pourront les remplacer par des remplacements.

Malheureusement, WinFuture n’a pas pu fournir plus de détails sur le Fitbit Luxe en termes de spécifications techniques. Cependant, le point de vente suppose qu’ils seraient très similaires au Fitbit Ace 3.

La fuite révèle également que le Luxe comprendrait une surveillance de la fréquence cardiaque, un suivi du sommeil et une surveillance du stress, en plus du suivi de l’activité.

On dit que le tracker fournit des alertes par vibration lorsque vous atteignez la zone de fréquence cardiaque souhaitée pendant les entraînements. On s’attend à ce que le GPS soit un module connecté au lieu d’être une fonctionnalité autonome. Cela signifie que vous devrez compter sur votre smartphone pour cartographier vos promenades, courses ou routines à vélo.

Enfin, le Luxe est censé être livré avec une certification officielle d’étanchéité pour des activités comme la natation.

Il n’y a pas encore de mot sur le prix et la disponibilité du nouveau Fitbit. Nous mettrons à jour cet article si et quand nous en saurons plus.