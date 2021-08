La fuite de Google Pixel 6 donne des indices sur les performances de son composant clé

in

Le processeur Tensor sur mesure de Google sera au cœur des smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro, et nous avons maintenant un indice assez important sur son niveau de performance – ainsi que sur la contribution de Samsung au composant.

Selon certaines recherches effectuées par GalaxyClub, le nom de code Whitechapel du processeur Tensor correspond à une puce Samsung Exynos inédite, l’Exynos 9855. Il semble que la puce Tensor et l’Exynos 9855 pourraient être une seule et même chose.

Nous devrons le savoir avec certitude, mais si tel est le cas, il semble que Samsung et Google travaillent ensemble sur le processeur Tensor/Exynos 9855 depuis le tout début, et que Samsung est beaucoup plus impliqué qu’auparavant. pensait.

Performances phares

Nous avons déjà entendu parler de l’Exynos 9855, mais il n’est jamais apparu dans un appareil. D’après les informations dont nous disposons, il semble que le processeur soit à mi-chemin entre les processeurs utilisés dans le Galaxy S21 et le Galaxy S22 en termes de vitesse.

Cela aurait également du sens du point de vue du timing, car les Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont lancés entre les deux produits phares de Galaxy. On s’attend à ce que le niveau de performance soit plus proche du Galaxy S21 que du Galaxy S22, ce qui n’est pas attendu avant le début de l’année prochaine.

Il reste à voir quels ajustements ou innovations supplémentaires Google aurait pu ajouter à la base Samsung Exynos, mais il semble qu’il sera capable de rivaliser avec les meilleurs téléphones du moment en termes de vitesse brute.

Analyse : beaucoup dépend du chipset Tensor

(Crédit image : Google)

Nous attendons des appareils photo décents, des écrans de premier ordre et une charge rapide des téléphones Pixel 6, mais le chipset Tensor sera crucial pour leurs capacités et leur succès global. Il est essentiel que Google (en association avec Samsung) ait le bon processeur.

Dès le début, la série Pixel s’est distinguée par la magie de l’intelligence artificielle supplémentaire que Google est capable de saupoudrer sur ses appareils – qu’il s’agisse d’un traitement photo supérieur sur l’appareil ou de la capacité de reconnaître votre voix dans une foule même lorsque vous ‘marmonne et indistincte.

Avec les appareils Pixel 6 et leurs puces Tensor, la puissance de l’IA intégrée devrait monter d’un autre niveau. Cela devrait signifier que davantage de traitements sont effectués sur les téléphones eux-mêmes, sans dépendre des serveurs de Google dans le ciel, ce qui accélérera à nouveau les performances globales.

Cela devrait également signifier que les appareils Pixel 6 sont les vitrines parfaites pour tout ce qu’Android 12 a à offrir, qu’il s’agisse de Google Assistant ou d’une protection proactive contre les menaces de sécurité. En bref, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro devraient représenter l’idéal de Google de ce que peut être un smartphone.