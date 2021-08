La fuite de GoPro Hero 10 Black révèle une caméra et des spécifications améliorées

Nous n’avons pas beaucoup entendu parler de la GoPro Hero 10 Black à ce jour, mais une nouvelle fuite majeure révèle certaines des mises à niveau qui pourraient être en magasin lorsque la prochaine version de l’emblématique caméra d’action sera officiellement lancée.

WinFuture a mis la main sur des images et des spécifications de la GoPro Hero 10 Black, montrant un design qui colle plus ou moins à ce que nous avons vu avec la GoPro Hero 9 Black – à l’exception de quelques reflets bleus sur le lettrage GoPro – et nommant le nouveau processeur GP2 qui va fonctionner à l’intérieur du prochain modèle.

Cette mise à niveau du processeur devrait conduire à une amélioration de la qualité de l’image et de la vidéo – attendez-vous à ce que des résolutions et des fréquences d’images plus élevées soient prises en charge par la caméra d’action entrante. De plus, la technologie de stabilisation vidéo sera encore une fois améliorée.

Voici un gros problème : voici le nouveau #GoPro #Hero10 Black ft. le nouveau processeur GP2 en photos officielles et avec les premières spécifications techniques officielles : https://t.co/QXsUxmGCAr27 août 2021

Selon les sources de WinFuture, la GoPro Hero 10 Black sera capable d’enregistrer une vidéo 5.3K à 60 images par seconde, tandis que la résolution 4K prendra en charge un maximum de 120 images par seconde, et la résolution 2.7K va jusqu’à 240 images par seconde.

La résolution photo va apparemment passer de 20 mégapixels à 23 mégapixels, alors qu’il semble que toutes les autres fonctionnalités existantes seront également conservées, y compris l’étanchéité jusqu’à 10 mètres ou 33 pieds.

Ce que nous ne savons pas encore, c’est combien coûtera la GoPro Hero 10 Black, ou quand elle pourrait être officialisée. La GoPro Hero 9 a été annoncée en septembre 2020, son successeur pourrait donc bien arriver en septembre également.

Analyse : GoPro continue de peaufiner un classique

(Crédit image : Avenir)

Ce n’est pas pour rien que la marque GoPro est devenue synonyme de caméras d’action : ses appareils sont puissants, compacts, fiables et très bien assemblés, ce qui donne à l’équipe de conception GoPro un défi de taille lorsqu’il s’agit d’améliorer la caméra chaque année.

Avec des écrans LCD à l’avant et à l’arrière maintenant et une étanchéité totale sans étui, il ne semble pas y avoir grand-chose d’autre que GoPro puisse faire en termes de modification de l’apparence de la caméra – à moins qu’elle ne reparte de zéro et oublie tout. les années d’héritage qui ont été gagnées jusqu’à présent.

À l’intérieur, les changements correspondent à peu près à ce que nous attendions et à ce que nous avons tendance à voir chaque année : des mises à niveau des résolutions et des fréquences d’images, avec un traitement des images et des vidéos plus rapide et un capteur de caméra amélioré également. La GoPro Hero 10 Black sera la meilleure GoPro de tous les temps, mais elle ne rendra pas l’édition 2020 redondante.

Avec les futures caméras d’action, GoPro pourrait bien suivre l’exemple de Google et de ses téléphones Pixel en améliorant le traitement logiciel et les améliorations ainsi que le matériel. En attendant, nous avons hâte de voir ce que le modèle 2021 a à offrir.