La fuite de Huawei P50 montre la même bosse de caméra massive que son frère Pro

Hier, nous avons eu notre premier regard sur le Huawei P50 Pro. Le modificateur P50, sans Pro, avec un ensemble de fuites très similaire, suit de près. Selon les images, cette variante probablement moins chère laisse tomber le panneau d’écran incurvé et présente des cadres d’écran légèrement plus épais. Le module de caméra géant distinctif, avec deux lentilles bulbeuses, reste en place.

Stylistiquement, c’est un assez grand départ du P40, avec une seule caméra frontale centrée et un écran plus grand de 6,3 pouces. Onleaks n’avait pas de spécifications internes pour accompagner les photos publiées sur Voice, mais sur la base du modèle de niveau inférieur de la série P40 de l’année dernière, nous examinons des composants internes phares avec au moins 8 Go de mémoire et 128 Go de stockage. La fuite indiquait qu’il utilisait un lecteur d’empreintes digitales sous-écran pour la sécurité et qu’il avait à peu près la même épaisseur que le P50 Pro: 8,3 mm sur le corps, ou 10,6 mm plus gros avec la bosse de la caméra.

Le post spécule que Huawei utilise peut-être le Sony IMX800, un énorme capteur d’appareil photo de 1 pouce qui n’est pas non plus confirmé au moment de la rédaction de cet article. Cela aurait certainement du sens avec un module d’appareil photo aussi grand et serait un contre-pouvoir concurrentiel à Samsung et Apple. Bien sûr, mettre la main sur un téléphone Huawei haut de gamme en dehors de la Chine peut être délicat.

Onleaks s’est avéré extrêmement fiable dans le passé, mais comme pour toutes les fuites, considérez cette information comme non confirmée.