La fuite de jouets Multiverse of Madness pourrait confirmer un gros spoiler sur l’intrigue de Doctor Strange 2

Spider-Man: No Way Home joue enfin dans les cinémas, donc tout le monde cherche à savoir si tous les spoilers sur le film étaient vrais. Ce que nous pouvons vous dire maintenant sans rien gâcher de la magie de No Way Home, c’est que la première bande-annonce de Doctor Strange 2 se joue juste à la fin du film. Mais ce n’est pas la seule action Multiverse of Madness que vous obtiendrez cette semaine, car nous avons un autre gros jouet révélé sur nous.

Après qu’une boîte de puzzle et un ensemble de Lego nous ont donné un aperçu de l’un des méchants du film, nous avons quelque chose d’encore plus excitant pour vous. Les premières figurines de Doctor Strange dans le multivers de la folie ont fuité et pourraient confirmer certains des éléments de l’intrigue du film. Remarquez, quelques gros spoils pourraient suivre ci-dessous.

Fuite de jouets du Multivers de la folie

Ce n’est pas la première fois que nous voyons des marchandises MCU fuir pour un nouveau projet Marvel. Il est courant que ces produits arrivent dans les magasins dans les mois précédant la sortie du film. Et rappelons-nous que Doctor Strange 2 a eu une première fin mars jusqu’à il y a quelques mois, lorsque Marvel a reporté le film à début mai. Depuis lors, Marvel a travaillé sur de vastes prises de vue qui corrigeraient l’histoire et ajouteraient un tas de camées passionnants.

C’est-à-dire que voir des fuites de jouets Multiverse of Madness n’est pas du tout surprenant. Mais, comme d’habitude pour les produits MCU, les figurines ci-dessous peuvent ne pas être nécessairement pertinentes pour l’histoire réelle de Doctor Strange 2. Les jouets MCU sont vaguement basés sur l’intrigue d’un film, mais ils ne gâcheront pas le film pour les fans. Cela va probablement doubler pour Doctor Strange dans le multivers de la folie, car Marvel le refilme depuis plusieurs semaines.

La fuite de jouets Multiverse of Madness ci-dessus présente plusieurs personnages du film, dont America Chavez (Xochitl Gomez), une variante Mordo (Chiwetel Ejiofor) et Wong (Benedict Wong). Nous avons également trois figurines distinctes de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), ce qui ne convient que pour un film multivers.

Enfin, nous avons trois personnages qui pourraient ressembler à des méchants : Rintrah, Sleepwalker et D’Spayre. Mais ce n’est pas le cas. Rintrah est un disciple étrange. Par conséquent, il est aussi un sorcier. Quant aux deux autres, on ne s’attend pas forcément à les voir dans le film.

Source de l’image : Marvel Studios

La grande fuite de l’intrigue de Doctor Strange 2

Vous vous demandez peut-être comment cette fuite de jouets Multiverse of Madness pourrait confirmer un spoiler majeur de Doctor Strange 2 si les jouets ne reflètent pas nécessairement avec précision l’intrigue d’un film Marvel?

Eh bien, il se trouve qu’une grosse fuite nous a dit il y a quelques mois que Rintrah serait l’un des personnages apparaissant dans le film. Nous nous sommes à peine concentrés sur le minotaure à l’époque car c’est une nouveauté pour le MCU. Les fans de bandes dessinées, cependant, reconnaîtront le personnage. Les jouets Doctor Strange dans le multivers de la folie mettant en vedette Rintrah suggèrent que la fuite de l’intrigue pourrait être exacte. Au moins dans une certaine mesure.

Nous soulignerons la mise en garde évidente. La fuite de l’intrigue précède la décision de Marvel de retarder la sortie de Multiverse of Madness et d’appeler à de nombreuses reprises. Cela dit, nous avons trouvé quelques éléments de cette fuite d’intrigue dans la première bande-annonce de Doctor Strange 2. Comme Gargantuos, le méchant aux allures de pieuvre de la boîte Lego, à New York. Ou le Dr Christine Palmer (Rachel McAdams) qui se marie. Ou Strange Supreme apparaissant dans le multivers.

Ce dernier est l’un des grands méchants que Marvel a présenté cette année. Nous avons vu Strange Supreme dans What If…?, détruisant toute une réalité pour sauver Christine. Nous l’avons également vu sauver le multivers en rejoignant d’autres héros, il n’est donc pas entièrement méchant. La raison pour laquelle j’en parle est que la fuite de jouets Multiverse of Madness ci-dessus comporte également une figurine Defender Strange.

Defender Strange semble être une variante de Strange avec un nouvel uniforme. Cela pourrait très bien être un Strange d’un univers différent. Et cela pourrait être un plus méchant. Ce ne sont que des spéculations pour le moment, compte tenu de tous les développements de Doctor Strange 2. Nous devrons attendre que d’autres fuites tombent pour voir si les jouets Multiverse of Madness ci-dessus sont pertinents ou non pour l’intrigue.