La fuite de la bande-annonce 2 de No Way Home révèle une nouvelle choquante

Le 16 novembre marque le jour le plus fou de l’histoire de Spider-Man et du MCU. Sony et Marvel ont décidé de transformer la sortie très attendue de la bande-annonce No Way Home 2 en un événement théâtral. Un seul cinéma diffusera un clip qui ne durera que quelques minutes. Les chanceux d’avoir décroché une invitation sauront avant tout le monde ce que les deux studios sont prêts à dévoiler. La sortie YouTube de la bande-annonce suivra la première en salle d’environ une demi-heure. Mais nous avons déjà des fuites de la bande-annonce 2 de No Way Home qui disent que Tobey Maguire et Andrew Garfield ne seront pas dans le clip. Et inutile de dire que les fans de Marvel sont choqués.

L’événement No Way Home

La raison pour laquelle Sony et Marvel ont opté pour cette approche marketing folle avec No Way Home est assez simple. Qu’ils le veuillent ou non, les fans de Spider-Man savent que Tobey Maguire et Andrew Garfield sont dans le film, rejoignant Tom Holland. C’est la plus grosse fuite de Spider-Man dans l’histoire de Sony. C’est peut-être la plus grosse fuite de MCU, point final.

En conséquence, la deuxième bande-annonce de Spider-Man: No Way Home est l’une des vidéos les plus attendues de l’année. Les gens ont hâte de voir Maguire et Garfield bercer à nouveau leurs costumes de Spider-Man. Ensuite, il y en a d’autres qui ne pensent toujours pas que le spoiler est vrai, malgré toutes les fuites qui nous ont dit que No Way Home sera le tout premier film Spider-verse en direct.

Compte tenu de tout cet intérêt massif pour No Way Home, Sony et Marvel pourraient complètement ignorer le marketing. Ou ils pourraient avoir des idées folles comme faire jouer la bande-annonce 2 dans un théâtre en Californie. L’événement mettrait également en vedette quelques invités spéciaux, y compris des membres de la distribution et de l’équipe. C’est selon une fuite antérieure.

Enfin, toute l’expérience de la bande-annonce de No Way Home devrait durer 8:14 minutes. C’est suffisant pour éventuellement livrer des « révélations bouleversantes ». Ou est-ce?

Des fuites disent que Maguire et Garfield ne sont pas dans la bande-annonce

Depuis que Sony a confirmé le grand événement No Way Home trailer 2, il y a eu une conversation constante de Spider-Man en ligne. Le nouveau film MCU était à la mode sur Twitter, tout comme les différents héros et méchants que nous nous attendons à y voir. Ensuite, les fuites ont commencé à arriver, des initiés fournissant des détails sur la nouvelle bande-annonce.

Maguire et Garfield ne sont pas dans la bande-annonce si l’on en croit le célèbre initié Daniel Richtman.

Très peu probable, Tobey et Andrew seront dans la deuxième bande-annonce – RPK (@RPK_NEWS1) 15 novembre 2021

Il a déclaré dans un autre tweet que Sony et Marvel avaient coupé cinq versions différentes de la bande-annonce 2:

La deuxième bande-annonce avait 5 versions différentes et certaines étaient complètement différentes – RPK (@RPK_NEWS1) 15 novembre 2021

Les fuites précédentes indiquaient que Marvel et Sony n’étaient pas d’accord sur la grande révélation de la bande-annonce 2. Apparemment, Sony voulait Maguire et Garfield dans la bande-annonce, contrairement à Marvel. Une autre fuite a affirmé que la bande-annonce impliquerait que les deux variantes de Spider-Man sont arrivées dans le MCU, mais la bande-annonce pourrait ne pas le montrer.

D’autres semblaient corroborer les affirmations de Richtman :

Entendu de sources que @SonyPictures a sélectionné la version de bande-annonce #SpiderManNoWayHome qui ne montre PAS Tobey Maguire ou Andrew Garfield. La bande-annonce ne montrera apparemment pas grand-chose. Nous devrons attendre et voir, mais il semble que les fans devraient réduire leurs attentes. #NoWayHome — Reilly Johnson | Entrepreneur handicapé (@ReillyBJohnson) 16 novembre 2021

Donc, si Maguire et Garfield ne sont pas dans la bande-annonce 2, qu’allons-nous voir? Certaines des nouvelles fuites de No Way Home indiquent que le clip se concentrera largement sur les méchants.

Deuxièmement, il y a une forte emphase sur les méchants. Attendez-vous à un bon aperçu des méchants et à une plongée profonde dans leurs nouvelles tenues. pic.twitter.com/Fn2w1426KT – Nick ‘Professeur Hulk’ Santos (@ProfHulksLab) 15 novembre 2021

Quand regarder la bande-annonce 2 de No Way Home en ligne

Bien qu’il n’y ait aucun moyen de confirmer l’une de ces fuites de dernière minute, elles ont du sens. Sony et Marvel ont publié deux affiches au cours des dernières semaines, et toutes deux présentent Green Goblin. De plus, Holland a mentionné Alfred Molina et Jamie Foxx dans les récentes interviews de No Way Home.

Bande-annonce Demain. #SpiderManNoWayHome est exclusivement dans les salles de cinéma le 17 décembre. @SpiderManMovie pic.twitter.com/TK1hbLrX9B – Sony Pictures (@SonyPictures) 15 novembre 2021

Enfin, les tout nouveaux emojis de hashtag Twitter pour le nouveau film Spider-Man incluent GreenGoblin, Electro et Doc Ock.

Nous verrons bientôt si les fuites de la bande-annonce No Way Home 2 étaient exactes. La sortie en salle exclusive a lieu à 17 h 00 HNP / 20 h 00 HNE. C’est à ce moment-là que tout ce qui concerne la bande-annonce sera divulgué en ligne. Sony publiera ensuite la bande-annonce sur YouTube 30 minutes plus tard, à 17 h 30 HNP / 20 h 30 HNE.