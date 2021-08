La fuite de la conception du Honor Magic 3 suggère qu’il pourrait contenir cinq caméras arrière

in

TL;DR

Une nouvelle image en direct que l’on pense être le Honor Magic 3 a fuité. Le téléphone est configuré pour arborer un vaste renflement de caméra arrière contenant au moins cinq capteurs de caméra. Le dernier véritable produit phare de la société sera lancé le 12 août.

Le dernier smartphone phare de Honor est attendu dans un peu moins de deux semaines. Bien que son invitation officielle ait taquiné la grosse bosse de la caméra arrière du Honor Magic 3, nous n’avons pas encore vu une image complète du téléphone. Maintenant, une nouvelle prise de vue en direct prétendant être le Magic 3 a fuité, confirmant apparemment la conception avant et arrière relativement timide du téléphone.

La fuite provient de @ Rodent950, qui a des antécédents assez fiables en ce qui concerne les appareils Huawei et Honor dans le passé.

La principale caractéristique de l’appareil présenté comprend un grand design de caméra circulaire, accentué par un coloris blanc. Le boîtier comprend apparemment quatre capteurs disposés en anneau. Un cinquième capteur principal se trouve également au milieu pour faire bonne mesure. Notamment, les miroirs de conception de la caméra présentés dans l’invitation officielle d’Honor.

Autour du coin avant gauche du téléphone se trouve une découpe ovale pour appareil photo abritant au moins deux capteurs. Des boutons physiques pour le contrôle du volume et l’alimentation se trouvent sur le bord droit du téléphone.

Dans l’ensemble, c’est une conception assez conservatrice pour la série Magic d’Honor, qui contient généralement des éléments originaux. Le Honor Magic 2 arborait une conception coulissante mécanique tout écran, tandis que le premier Honor Magic était un appareil conceptuel dirigé par l’IA.

Il y a probablement une bonne raison à ce changement de philosophie de conception, cependant. Alors que les caméras du Honor Magic 3 sont placées dans différentes positions dans la bosse de la caméra, la conception circulaire est un rappel brutal de la série Huawei Mate 40. Même le placement des boutons et la disposition de la caméra selfie sont similaires à ceux de l’appareil de Huawei. Bien que Honor ne fasse plus partie de Huawei, ce téléphone était peut-être en préparation bien avant la scission. Malgré ces similitudes, le Honor Magic 3 sera vraisemblablement lancé avec les services Google, comme le Honor 50.

Honor Magic 3: À quoi s’attendre d’autre

Digital Chat Station a suggéré que le Magic 3 pourrait également contenir un OLED de 6,76 pouces avec une résolution de 2 772 x 1 344, une charge filaire de 66 W et le Snapdragon 888 Plus. Notamment, Honor a précédemment annoncé qu’il utiliserait le « chipset Qualcomm le plus haut de gamme » dans cet appareil.

Honor dévoilera le Magic 3 le 12 août, alors attendez-vous à une rafale de détails à ce moment-là.