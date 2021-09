La fuite de la Galaxy Tab A8 nous donne un premier aperçu de la prochaine tablette Android bon marché de Samsung

in

Samsung pourrait bientôt lancer une nouvelle tablette Android pour remplacer la Galaxy Tab A7 10.4 de l’année dernière, qui fait toujours partie des meilleures tablettes Android bon marché disponibles. Des rendus basés sur la CAO et quelques spécifications clés de l’appareil ont maintenant fait surface, grâce au leaker fiable Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) et 91Mobiles.

Comme on le voit dans les rendus ci-dessous, la Galaxy Tab A8 ne semble pas avoir un tout nouveau design. Comme son prédécesseur, la tablette semble comporter un châssis en métal et des cadres relativement épais autour de l’écran. On peut également voir que l’appareil dispose d’une seule caméra à l’arrière. Les boutons à bascule du volume sont placés sur le côté droit, à côté d’un capteur d’empreintes digitales.

On dit que la tablette arbore un écran de 10,4 pouces avec la même résolution FHD+ que son prédécesseur. Il est également prévu qu’il soit équipé d’une caméra arrière de 8 MP, de quatre haut-parleurs avec Dolby Atmos, d’une prise casque 3,5 mm et d’une connectivité LTE en option. Le reste de sa fiche technique, cependant, reste un mystère. Sur le plan logiciel, la tablette est susceptible d’être livrée avec One UI 3.1 basé sur Android 11 prêt à l’emploi.

La Galaxy Tab A8 n’est pas la seule tablette Android sur laquelle Samsung travaillerait. Selon une fuite récente, Samsung devrait lancer la série Galaxy Tab S8 au début de l’année prochaine, avec son chipset Exynos 2200 de nouvelle génération. Il est intéressant de noter que la série Tab S8 comprendrait un nouveau modèle Ultra avec un écran massif de 14,6 pouces.

