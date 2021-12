La fuite de la Samsung Galaxy Tab A8 révèle une ressemblance frappante avec son prédécesseur

Le successeur de Samsung à la Galaxy Tab A7 est apparu pour la première fois en septembre, grâce à un tas de rendus haute résolution du leaker Steve Hemmerstoffer. Ces images divulguées ont révélé une similitude frappante entre la version la plus récente et le modèle à venir, et un ensemble de nouveaux rendus a maintenant été divulgué pour corroborer cela.

Avec l’aimable autorisation de WinFuture, un tas de rendus Samsung Galaxy Tab A8 sont apparus en ligne. La tablette serait dotée d’un écran LCD FullHD+ de 10,5 pouces, plus grand que l’écran de 10,4 pouces de son prédécesseur. L’écran pourrait également avoir un rapport hauteur/largeur de 16:10 et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Sous le capot, il pourra être alimenté par un SoC Unisoc Tiger T618, couplé à 3 Go ou 4 Go de RAM. Le stockage interne se décline apparemment en trois configurations : 32 Go, 64 Go et 128 Go. Ceux-ci sont vraisemblablement extensibles via un emplacement pour carte microSD.

Comme son prédécesseur, qui est l’une des meilleures tablettes Android bon marché, la prochaine Galaxy Tab A8 pourrait inclure un appareil photo 8MP à l’arrière sans flash LED, tandis qu’un jeu de tir 5MP à mise au point fixe se trouve à l’avant.

Une batterie de 7 040 mAh est censée alimenter l’ardoise. Il pourrait également comporter la prise en charge de Dolby Atmos, le déverrouillage du visage et un capteur d’empreintes digitales latéral.

Selon les rumeurs, la tablette sera disponible en trois coloris : gris, rose et argent. L’appareil serait disponible dans les options Wi-Fi uniquement et LTE. Il peut également exécuter Android 11 prêt à l’emploi.

En Europe, la Galaxy Tab A8 pourrait coûter 230 € et la livraison devrait débuter dans la seconde quinzaine de janvier 2022.

