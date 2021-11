La fuite de la scène post-crédits d’Eternals révèle une énorme surprise

Eternals sort en salles vendredi et est facilement l’un des films les plus attendus de l’année. Le film racontera l’histoire du plus ancien groupe de héros de la Terre, dix Éternels surdoués qui regardent depuis l’ombre. Leur mission était de faire en sorte que la population de la planète puisse évoluer et prospérer, mais ils ne pouvaient pas intervenir. Cela explique pourquoi ils n’ont pas rejoint les Avengers pour les aider à vaincre Thanos et ses armées. Autrement dit, les Eternals sont des extraterrestres qui ont vécu parmi les humains pendant 7 000 ans, et leur histoire pourrait redéfinir tout ce que nous savons sur le MCU. Nous savons tout cela grâce aux bandes-annonces et aux publicités qui ont présenté les 10 Eternals. Mais des fuites ont également révélé l’intégralité de l’intrigue d’Eternals il y a des mois, et les bandes-annonces ont pratiquement confirmé que ces fuites étaient réelles.

D’ailleurs, certaines personnes ont assisté aux premières projections cette semaine. Sans surprise, ils ont confirmé que les récentes fuites de complot étaient authentiques. Et dans le processus, ils ont fait surface un œuf de Pâques Eternals inattendu de la scène post-crédits qui n’avait pas fui auparavant. Nous vous préviendrons que des spoilers massifs suivent ci-dessous, vous devriez donc éviter ce qui suit jusqu’à ce que vous voyiez le film.

La fuite du complot Eternals

La première fuite de l’intrigue complète d’Eternals a été abandonnée il y a plusieurs mois. Nous vous avons dit à l’époque qu’il provenait d’une source qui a vérifié leur identité auprès des mods Reddit qui l’ont publié. Lorsque la bande-annonce finale d’Eternals est arrivée, nous avons réalisé que les informations étaient exactes.

Avant même que les critiques ne commencent à arriver, nous connaissions toute l’histoire. Nous savions qui était le vrai méchant et nous étions conscients des rebondissements de l’intrigue. Nous avons appris comment cela se terminera et ce que nous verrons dans la scène post-générique. Une fois les premières réactions officielles d’Eternals tombées, nous avons eu une autre confirmation que la fuite de l’intrigue était exacte. Une apparition dans la scène post-crédits s’est avérée exacte. Et cette confirmation de l’œuf de Pâques indiquait que toute la fuite de l’intrigue de mars était exacte.

Mais il s’avère qu’il y a un détail étonnant dans cette séquence d’événements post-crédits qui n’a pas fui au départ. Avant de vous dire de quoi il s’agit, je vous préviens à nouveau que de gros spoilers suivent ci-dessous. La danse et les blagues de Kingo (Kumail Nanjiani) Bollywood devraient vous divertir tout en décidant d’aller de l’avant avec les spoilers ci-dessous.

Le résumé de l’intrigue

Une personne qui a vu une première projection d’Eternals a publié un synopsis détaillé de l’intrigue sur Reddit. La personne a vu le film en Australie, avec les mods du populaire Marvel Studio Spoilers leur permettant de partager les informations.

Le Redditor confirme la fuite de l’intrigue de mars, fournissant plus d’informations contextuelles sur ce qui se passe dans le film. Les Éternels doivent «se rassembler» pour lutter contre la nouvelle menace massive. C’est l’émergence que mentionne Ajak (Salma Hayek) dans la bande-annonce. Les Deviants réapparaissent, et ils semblent être les méchants du film.

Mais il s’avère que les déviants ne sont pas le principal méchant. Ce sont les Célestes contre lesquels les Éternels se battront dans le film. Le groupe de héros vient de décider d’aider les humains à vaincre la menace émergente qui dévorerait autrement la planète.

Toute la vie sur Terre a nourri un œuf céleste à l’intérieur de la planète. Les Éternels gardent l’œuf depuis des millénaires, permettant à la civilisation humaine d’évoluer pour nourrir l’œuf. Maintenant que des milliards d’âmes sont revenues à la vie après que les Avengers aient battu Thanos (Josh Brolin), l’émergence est presque terminée.

Alors que la plupart des Éternels veulent aider la race humaine à vaincre cette menace massive, certains d’entre eux veulent toujours accomplir leur mission. Ils sont toujours fidèles aux Célestes, ce qui signifie que le film raconte une sorte d’histoire de la guerre civile. Ikaris (Richard Madden) est en effet un antagoniste des Eternals qui combattra sa famille. Il tue Ajak (Salma Hayek) et Gilgamesh (Don Lee) dans le processus. Mais les Éternels l’emportent finalement, détruisant le Céleste émergent.

Un Celestial dans la bande-annonce finale d’Eternals. Source de l’image : Marvel Studios

L’oeuf de Pâques en camée post-crédits

Le film se termine par l’apparition d’un céleste en orbite terrestre pour capturer les éternels survivants qui ont osé défier ses ordres. Mais c’est la scène post-générique qui nous intéresse à ce stade.

Le compte des scènes post-crédit de Redditor correspond à la fuite précédente, avec une petite différence que nous avons soulignée ci-dessous.

La première scène post-crédit est Harry Styles en tant que Star Fox qui se téléporte sur le navire de l’Éternel avec son ami Pip le Troll qui le présente comme le frère de Thanos. Star Fox est là pour les aider à trouver plus d’éternels, il a sa propre sphère céleste qu’il a d’une manière ou d’une autre. La deuxième scène après le crédit est Dane devant une boîte antique en train de débattre s’il doit l’ouvrir, puis toucher l’épée dans la boîte jusqu’à ce qu’une voix détachée commence à lui parler. La voix ressemblait à Mahershala Ali comme Blade. Il est dit « Les éternels reviendront… » après la dernière scène de post-crédit.

Nous n’avions aucune idée de qui serait la voix qui parlerait à Dane Whitman (Kit Harington). Et maintenant que nous savons que c’est Mahershala Ali, nous ne savons pas quoi en penser. C’est certainement un œuf de Pâques incroyable à avoir dans les Éternels. Tout ce que nous savons, c’est que Blade est en préparation, car Marvel a annoncé le redémarrage depuis le Comic-Con 2019.